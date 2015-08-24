РФПЛ. «Крылья Советов» разгромили «Кубань»

Шестой тур РФПЛ закрывала игра в Самаре, где «Крылья» принимали «Кубань». Матч завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

Первый мяч был забит на 17-ой минуте – отличился Станислав Драгун. Преимущество хозяев вскоре после перерыва удвоил Корниленко, а на 71-ой минуте тот же Драгун отправил в ворота краснодарцев и третий мяч.

Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур

Крылья Советов (Самара) – Кубань (Краснодар) –3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Драгун, 17; 2:0 – Корниленко, 47; 3:0 – Драгун, 71.

Крылья Советов: Конюхов, Концедалов, Цаллагов, Таранов, Надсон, Бурлак, Чочиев (Симайс, 69), Драгун (Ятченко, 90 +31), Померко, Садик (Молло, 69), Корниленко.

Кубань: Беленов, Бугаев, Шуньич, Шандао, Тлисов (Мельгарехо, 67), Лобкарев (Павлюченко, 73), Аршавин, Игнатьев, Кулик, Рабиу, Ткачев.

Предупреждения: Шандао, 19; Шуньич, 66.

Судья: Сергей Карасев