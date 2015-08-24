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РФПЛ. «Крылья Советов» разгромили «Кубань»

24 августа 2015, 21:09
20

Шестой тур РФПЛ закрывала игра в Самаре, где «Крылья» принимали «Кубань». Матч завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

Первый мяч был забит на 17-ой минуте – отличился Станислав Драгун. Преимущество хозяев вскоре после перерыва удвоил Корниленко, а на 71-ой минуте тот же Драгун отправил в ворота краснодарцев и третий мяч.

Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур

Крылья Советов (Самара) – Кубань (Краснодар) –3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Драгун, 17; 2:0 – Корниленко, 47; 3:0 – Драгун, 71.

Крылья Советов: Конюхов, Концедалов, Цаллагов, Таранов, Надсон, Бурлак, Чочиев (Симайс, 69), Драгун (Ятченко, 90 +31), Померко, Садик (Молло, 69), Корниленко.

Кубань: Беленов, Бугаев, Шуньич, Шандао, Тлисов (Мельгарехо, 67), Лобкарев (Павлюченко, 73), Аршавин, Игнатьев, Кулик, Рабиу, Ткачев.

Предупреждения: Шандао, 19; Шуньич, 66.

Судья: Сергей Карасев

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Крылья Советов Кубань (ЛФЛ)
Комментарии (20)
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джон базелон
1440440714
Аршавин виноват!!!
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Serjinho
1440440866
собсна, уткин в свое время озвучил "политику партии" в отношении кубани с рубином - эти клубы нам не нужны. и клубы топят, расчетливо и беспощадно. надеюсь, все это когда-нибудь вскроется, и мы больше никогда не увидим голубое нацпроектище в рпл
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Chuck_TLT
1440441025
Поздравляю Самарцев с победой!)
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Sherd_97
1440441773
Сб. Белоруссии забила 3 мяча))
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Димон Алма-Ата
1440473584
Жалко Кубань, хорошая команда
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AKMAN10
1440477918
Похоже.что скоро будет первая тренерская отставка в новом сезоне.
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inzek
1440481650
мда...Кубань поплыла..
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Tocc
1440483412
Ждем Петреску)) Скоро появится))
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Kuban23
1440484135
Хохлов молодняк Кубанский пришел поднимать :) Лобкарев красавец!
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iiiiiws
1440486050
в принципе правильно выбрал мячик тура где дрогун б бошки положил токо хотел им сказать а они мысли читают ну и олежек неплох , и халк исполнил хотя не хвалюсь конечно но под штангу закидываю с 17 метров не хуже , у меня быстрее даже вращается и траектория более изогнутой получается, причём там ему защитники полную свободу действий предоставили.
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