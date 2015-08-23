Серия А. «Фиорентина» уверенно обыграла «Милан»

Город:
Милан
Полное название:
Associazione Calcio Milan S.p.A.
Прозвища:
Россонери, дьяволы, красно-чёрн
Первый тур чемпионата Италии продолжает преподносить сюрпризы, хотя многие любители Серии А и ранее были скептически настроены относительно перспектив «Милана» с новым тренером Синишей Михайловичем. В матче с «Фиорентиной» «дьяволы» не смогли забить ни одного мяча, зато пропустили дважды: голы на счету Маркоса Алонсо и Йосипа Иличича.
Чемпионат Италии. Серия А. 1-й тур
Фиорентина (Флоренция) - Милан - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 — Алонсо, 38; 2:0 — Иличич, 56 (с пенальти).