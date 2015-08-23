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    Серия А. «Фиорентина» уверенно обыграла «Милан»

    Первый тур чемпионата Италии продолжает преподносить сюрпризы, хотя многие любители Серии А и ранее были скептически настроены относительно перспектив «Милана» с новым тренером Синишей Михайловичем. В матче с «Фиорентиной» «дьяволы» не смогли забить ни одного мяча, зато пропустили дважды: голы на счету Маркоса Алонсо и Йосипа Иличича.

    Чемпионат Италии. Серия А. 1-й тур

    Фиорентина (Флоренция) - Милан - 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 — Алонсо, 38; 2:0 — Иличич, 56 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2015 23:44
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +504

      alex-76 24 августа 2015, 14:32

      Город:
      Милан
      Полное название:
      Associazione Calcio Milan S.p.A.
      Прозвища:
      Россонери, дьяволы, красно-чёрн

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 24 августа 2015, 14:04

      Мертвейший Милан ((((((

      0
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 24 августа 2015, 10:56

      Я не знаю, кто пишет новости, но "красные дьяволы" это всегда были МЮ...

      -2
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      Рейтинг: +504

      alex-76 > stas-kst 24 августа 2015, 14:30

      Город:
      Милан
      Полное название:
      Associazione Calcio Milan S.p.A.
      Прозвища:
      Россонери, дьяволы, красно-чёрные


      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      komandos99 24 августа 2015, 10:07

      Не светит им ничего с Синишей

      -1
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      Рейтинг: +8

      loko-arsenal 24 августа 2015, 01:13

      Всю жизнь ими были!!!!

      0
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      Рейтинг: +36

      commando 24 августа 2015, 01:12

      Поставить такую защиту,да на выезде,да против фиалок,ну что тут сказать,молодцы..

      1
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      Рейтинг: +53

      bangladesh 24 августа 2015, 00:53

      С победой фиалки!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Jordan07 24 августа 2015, 00:45

      Когда же Милан вернется?!!? Что-то не везет никак...

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 24 августа 2015, 00:19

      Удачи Милану в Серии А!

      1
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 24 августа 2015, 00:19

      Когда это Милан стал красным дьяволом? Модеры , исправьте!

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      Рейтинг: +14

      cm65 > DeStar 24 августа 2015, 01:51

      А вы смотрю знакот футбола каких мало? Милан всегда называли либо россонери, по цветам, либо дьяволами, даже талисман у Милана дьявол по такому случаю. Красные в статье добавили, чтобы разные "профессионалы" не подумали что дьяволами назвали фиалок, а то мало ли.

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      Рейтинг: +14

      cm65 > 95-shishani-95 24 августа 2015, 01:53

      МЮ не получали патент на "красных дьяволов" и футбол не заканчивается за пределами апл.

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      Рейтинг: +71

      stas-kst > cm65 24 августа 2015, 12:59

      предложение начинается с "В матче с "Фиорентиной"", что уже исключает возможность, что то перепутать, да и собственно итоговый счёт. А у настоящих "красных дьяволов" даже на эмблеме есть дьявол с 70х годов....

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