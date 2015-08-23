Серия А. «Фиорентина» уверенно обыграла «Милан»

Первый тур чемпионата Италии продолжает преподносить сюрпризы, хотя многие любители Серии А и ранее были скептически настроены относительно перспектив «Милана» с новым тренером Синишей Михайловичем. В матче с «Фиорентиной» «дьяволы» не смогли забить ни одного мяча, зато пропустили дважды: голы на счету Маркоса Алонсо и Йосипа Иличича.

Чемпионат Италии. Серия А. 1-й тур

Фиорентина (Флоренция) - Милан - 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Алонсо, 38; 2:0 — Иличич, 56 (с пенальти).