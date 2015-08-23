Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер: «Санчес и Суарес – игроки одного уровня»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер уверен, что нападающий его команды Алексис Санчес и форвард «Барселоны» Луис Суарес являются игроками одного уровня. Напомним, 27-летний чилиец перешел в лондонский клуб из каталонского прошлым летом.

    «Алексис Санчес и Суарес – игроки одного уровня. Уругваец – центрфорвард, а Алексис более универсален, но у них много схожего. Санчес всегда создает хаос в оборонительных порядках соперника. Он приводит защитников в замешательство и всегда создает опасность. Этот футболист нацелен только на победу в каждой игре.

    Санчес уже сейчас сильнее, чем был в «Барселоне». Если говорить о завершении атак, то у него есть большой потенциал для роста, обостряющие пасы сейчас у него получаются намного лучше, он хорошо видит поле и читает игру», – сказал Венгер.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2015 07:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +189

      fkb 23 августа 2015, 11:47

      На самом деле венгеру может так казаться потому как на фоне уровня игроков арсенала Алексис выделяется! В барселоне было все не так, хотя Санчес хороший футболист его стабильности арсеналу хватает а в Барсе не хватато! А с суаресом его сранивать просто не возможно это совершенно два разных футболиста!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11