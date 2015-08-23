Венгер: «Санчес и Суарес – игроки одного уровня»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер уверен, что нападающий его команды Алексис Санчес и форвард «Барселоны» Луис Суарес являются игроками одного уровня. Напомним, 27-летний чилиец перешел в лондонский клуб из каталонского прошлым летом.

«Алексис Санчес и Суарес – игроки одного уровня. Уругваец – центрфорвард, а Алексис более универсален, но у них много схожего. Санчес всегда создает хаос в оборонительных порядках соперника. Он приводит защитников в замешательство и всегда создает опасность. Этот футболист нацелен только на победу в каждой игре.

Санчес уже сейчас сильнее, чем был в «Барселоне». Если говорить о завершении атак, то у него есть большой потенциал для роста, обостряющие пасы сейчас у него получаются намного лучше, он хорошо видит поле и читает игру», – сказал Венгер.