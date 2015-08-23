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    Слуцкий: «Аренда Страндберга в «Урал» пойдет всем на пользу»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал уход в аренду в екатеринбургский «Урал» своего форварда Карлоса Страндберга.

    «С приходом Сейду Думбия Страндберг оказался третьим нападающим в команде. Мы играем с одним форвардом, поэтому рассчитывать на большое количество игрового времени он не мог. В «Урале» на него рассчитывают как на основного игрока. К нам он вернется заматеревшим игроком. Это аренда всем на пользу», - сказал специалист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.08.2015 01:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 23 августа 2015, 08:31

      Гинер экономит на зарплате и это правильно.

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 > kara-mba 23 августа 2015, 19:04

      не экономит, а не маринует игрока ...выиграть конкуренцию у думбия и мусы пока он не сможет....а так будет получать практику!лучше чем за молодёжный состав гонять.

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 23 августа 2015, 05:36

      Много ветеранов в команде.

      0
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      Рейтинг: +10

      12Toti90 23 августа 2015, 03:11

      Посмотрим как будет играть, тем более что Леня не особо ставит ставку на молодых игроков.

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 23 августа 2015, 02:01

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