Слуцкий: «Аренда Страндберга в «Урал» пойдет всем на пользу»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал уход в аренду в екатеринбургский «Урал» своего форварда Карлоса Страндберга.

«С приходом Сейду Думбия Страндберг оказался третьим нападающим в команде. Мы играем с одним форвардом, поэтому рассчитывать на большое количество игрового времени он не мог. В «Урале» на него рассчитывают как на основного игрока. К нам он вернется заматеревшим игроком. Это аренда всем на пользу», - сказал специалист.