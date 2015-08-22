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    Виталий Денисов: «Уфа» сыграет против нас от обороны»

    Защитник московского «Локомотива» Виталий Денисов поделился ожиданиями от поединка шестого тура РФПЛ против «Уфы».

    «Если судить по прошлому сезону, «Уфа» - неудобная для нас команда. Матч будет непростым, плюс коррективы в игру может внести искусственное поле. Скорее всего «Уфа» сыграет вторым номером, а нам нужно будет подбирать ключи к обороне соперника.

    Почему мы дома играем хуже, чем на выезде? Не могу ответить на этот вопрос. Вроде бы и моменты есть, и игра дается, но мяч не хочет идти в ворота. Надеюсь, в следующем домашнем матче все будет хорошо», - сказал узбекистанец.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    22.08.2015 01:24
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