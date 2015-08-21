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    Виллаш-Боаш: «Матчи с «Рубином» никогда не бывают простыми»

    Главный тренер петербургского "Зенита" Андре Виллаш-Боаш в преддверии матча с "Рубином" в рамках шестого тура Премьер-лиги рассказал в каком состоянии сине-бело-голубые подходят к поединку.

    «Не стал бы говорить, что нужна какая-то особая мотивация. Мы должны выходить на поле и выигрывать всегда, чтобы стать чемпионами. Это и есть наша лучшая мотивация. Матчи с "Рубином" никогда не бывают простыми, в прошлом сезоне нам с трудом далась победа в Казани», - сказал португалец.

    Полный текст интервью Виллаш-Боаша читайте здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2015 11:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 21 августа 2015, 16:51

      Давайте просто готовиться, при должном настрое задача нам по силам.

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