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    Артем Симонян:«Когда сыграл за сборную Армении, понял, что шансов пробиться в основу «Зенита» нет»

    Игрок швейцарского «Цюриха» Артем Симонян рассказал о причинах своего ухода из «Зенита», воспитанником которого он является.

    «Я заключил контракт с «Зенитом» на два года, тренировался с основным составом, но после того, как сыграл за сборную Армении, стал легионером и сам понял, что шансов пробиться в основу слишком мало. Хотя Виллаш-Боаш говорил: «Если ты будешь меня устраивать на тренировках, ты будешь играть – легионер ты или не легионер». Но я же видел, что даже воспитанники с русским паспортом не играют. Думал об аренде, но в итоге мои агенты Аркадий и Артур Василян помогли перейти в «Цюрих».

    Я хотел уехать в Европу – в чемпионат, пусть послабее российского, но играть там по 90 минут и расти. Если честно, я хочу к 23-24 годам быть хорошим, сформировавшимся игроком – а не просто перспективным, как в России некоторые в таком возрасте считаются.

    Виллаш-Боаш со мной говорил, когда решался вопрос с моим футбольным гражданством. Первый раз меня пригласили в сборную Армении в мае прошлого года. Виллаш-Боаш принес мне вызов в сборную в руках и сказал: «Пока не надо ехать. Не отказывайся, но пока не надо». Там были товарищеские матчи, и я не поехал, а в октябре на официальный матч с Сербией я уже поехал. Я всегда хотел играть за сборную Армении. Меня же приглашали в молодежную сборную России, но я бы не смог играть за нее от души. Я армянин и хотел играть за Армению.

    В августе я определился, что поеду в сборную Армению, и с тех пор с основой больше не тренировался. Я не говорю, что именно поэтому, но больше не тренировался – может, пару раз только. Не знаю, в курсе ли был Виллаш-Боаш, что меня опять вызвали в сборную, мне было без разницы», – рассказал Симонян.

    Источник: Sports.ru

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    21.08.2015 10:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 21 августа 2015, 13:59

      НАШИМ ЛАВОЧНИКАМ БЫ ПОСЛУШАТЬ...ЗА НЕБОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ МАСТЕРСТВО И ПРАКТИКУ ПОДНЯТЬ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 августа 2015, 10:48

      Все правильно сделал

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    • ...
      Рейтинг: +28

      Romeo SL 21 августа 2015, 10:26

      Молодец за то что сказал честно "я бы не смог играть за нее от души" это по мужски!

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