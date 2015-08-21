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  • Артем Симонян:«Когда сыграл за сборную Армении, понял, что шансов пробиться в основу «Зенита» нет»

Артем Симонян:«Когда сыграл за сборную Армении, понял, что шансов пробиться в основу «Зенита» нет»

21 августа 2015, 10:04
3

Игрок швейцарского «Цюриха» Артем Симонян рассказал о причинах своего ухода из «Зенита», воспитанником которого он является.

«Я заключил контракт с «Зенитом» на два года, тренировался с основным составом, но после того, как сыграл за сборную Армении, стал легионером и сам понял, что шансов пробиться в основу слишком мало. Хотя Виллаш-Боаш говорил: «Если ты будешь меня устраивать на тренировках, ты будешь играть – легионер ты или не легионер». Но я же видел, что даже воспитанники с русским паспортом не играют. Думал об аренде, но в итоге мои агенты Аркадий и Артур Василян помогли перейти в «Цюрих».

Я хотел уехать в Европу – в чемпионат, пусть послабее российского, но играть там по 90 минут и расти. Если честно, я хочу к 23-24 годам быть хорошим, сформировавшимся игроком – а не просто перспективным, как в России некоторые в таком возрасте считаются.

Виллаш-Боаш со мной говорил, когда решался вопрос с моим футбольным гражданством. Первый раз меня пригласили в сборную Армении в мае прошлого года. Виллаш-Боаш принес мне вызов в сборную в руках и сказал: «Пока не надо ехать. Не отказывайся, но пока не надо». Там были товарищеские матчи, и я не поехал, а в октябре на официальный матч с Сербией я уже поехал. Я всегда хотел играть за сборную Армении. Меня же приглашали в молодежную сборную России, но я бы не смог играть за нее от души. Я армянин и хотел играть за Армению.

В августе я определился, что поеду в сборную Армению, и с тех пор с основой больше не тренировался. Я не говорю, что именно поэтому, но больше не тренировался – может, пару раз только. Не знаю, в курсе ли был Виллаш-Боаш, что меня опять вызвали в сборную, мне было без разницы», – рассказал Симонян.

Источник: Sports.ru
Цюрих Симонян Артем
Комментарии (3)
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Romeo SL
1440141987
Молодец за то что сказал честно "я бы не смог играть за нее от души" это по мужски!
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roman230582
1440143311
Все правильно сделал
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1440154750
НАШИМ ЛАВОЧНИКАМ БЫ ПОСЛУШАТЬ...ЗА НЕБОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ МАСТЕРСТВО И ПРАКТИКУ ПОДНЯТЬ
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