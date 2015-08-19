Гарай является главной трансферной целью «Валенсии»

Защитник питерского «Зенита» Эсекьель Гарай стал главной трансферной целью испанской «Валенсии».

«Летучие мыши» находятся в активном поиске центрального защитника, который смог бы стать заменой Николасу Отаменди, собирающему чемоданы в Англию. Сообщается, что лучшим кандидатом на место в центре своей обороны валенсийцы считают Эсекьеля Гарая. В качестве других вариантов испанским клубом рассматриваются Антонио Рюдигер из «Штуттгарта», Стефан де Врей из «Лацио» и Эмануэль Маммана из аргентинского «Ривер Плейта».

«Валенсия» планирует завершить сделку по приобретению одного из игроков до окончания трансферного окна.

