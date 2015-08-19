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    Гарай является главной трансферной целью «Валенсии»

    Защитник питерского «Зенита» Эсекьель Гарай стал главной трансферной целью испанской «Валенсии».

    «Летучие мыши» находятся в активном поиске центрального защитника, который смог бы стать заменой Николасу Отаменди, собирающему чемоданы в Англию. Сообщается, что лучшим кандидатом на место в центре своей обороны валенсийцы считают Эсекьеля Гарая. В качестве других вариантов испанским клубом рассматриваются Антонио Рюдигер из «Штуттгарта», Стефан де Врей из «Лацио» и Эмануэль Маммана из аргентинского «Ривер Плейта».

    «Валенсия» планирует завершить сделку по приобретению одного из игроков до окончания трансферного окна.

    Источник: AS

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    19.08.2015 15:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14

      YoRkA 19 августа 2015, 19:21

      эти пустые слухи про гарайя уже бесят. никуда не уйдёт. ни сейчас, ни через 2 года, это ведь ясно как день

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      Рейтинг: +22

      Stepurko Oleg 19 августа 2015, 16:04

      Админы,что за кошмар!! Одна реклама на сайте!! Невозможно читать новости,я не говорю уже о статьях!!! Прощайте тогда полностью сайт под рекламу!!! Надоели уже!!!

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 19 августа 2015, 16:03

      Слабо верится. Это утка.

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      Рейтинг: +10

      brewery 19 августа 2015, 15:37

      Вице-чемпион мира может быть целью любого клуба, но кто же его отдаст?

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