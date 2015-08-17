Гранквист: «Постараемся решить исход противостояния с ХИКом в первом матче»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился ожиданиями от встречи с ХИК в раунде плей-офф квалификационного турнира Лиги Европы. Игрок считает, что его команде по силам решить исход противостояния еще в первом матче.

«Мы не так много знаем об этой команде, но если мы сыграем так, как умеем, то должны выигрывать. Мы начинаем дома, хотя, конечно, предпочтительнее играть первый матч на выезде, потому что, например, если мы сыграем вничью, то лучше провести дополнительное время при своих болельщиках, это придает сил. А так… Постараемся решить исход противостояния с ХИКом уже в домашнем матче.

Повторюсь, не так много знаю, на что способен ХИК. Финский футбол я знаю по сборной Финляндии, нам доводилось с ней встречаться. Вот там действительно собраны хорошие футболисты. Наверное, и в ХИКе хорошие, потому что много их игроков играет за сборную, но, повторюсь, мы должны сыграть так, как умеем, и сделать голевой задел уже в Краснодаре», - сказал Гранквист.