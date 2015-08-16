РФПЛ. «Ростов» не смог одолеть «Крылья Советов»

Не самый рейтинговый, но со своими мини-интригами матч был сыгран вечером воскресного дня на юге нашей страны. Фаворитом в нем был «Ростов»: хотя бы потому, что старт им удался куда лучше. Но справиться с еще не взмахнувшими «Крыльями» не получилось. Хозяева смогли забить быстрый мяч, пусть и с пенальти. Отличился Дмитрий Полоз, некогда забракованный московским «Локомотивом», но приносящий немало пользы нынешнему клубу. Долгое время ростовчане в счете вели, но на 53-й минуте Георгий Габулов паритет восстановил. На том и разошлись. Для гостей, надо думать, результат вполне удобоварим, так как очки даются с большим трудом и даже одно из них в последующей борьбе за выживание может сильно помочь.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) - Крылья Советов (Самара) - 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 - Полоз, 13; 1:1 - Габулов, 53.

Ростов: Джанаев, Маргасов, Новосельцев, Баштуш, Навас, Могилевец, Калачев, Гацкан, Канга, Бухаров (Азмун, 57), Полоз.

Крылья Советов: Конюхов, Бурлак, Надсон, Концедалов, Цаллагов, Таранов (Симайс, 76), Габулов, Померко, Драгун, Корниленко, Садик (Ятченко, 86).

Предупреждения: Таранов, 12.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).