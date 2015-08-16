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    РФПЛ. «Ростов» не смог одолеть «Крылья Советов»

    Не самый рейтинговый, но со своими мини-интригами матч был сыгран вечером воскресного дня на юге нашей страны. Фаворитом в нем был «Ростов»: хотя бы потому, что старт им удался куда лучше. Но справиться с еще не взмахнувшими «Крыльями» не получилось. Хозяева смогли забить быстрый мяч, пусть и с пенальти. Отличился Дмитрий Полоз, некогда забракованный московским «Локомотивом», но приносящий немало пользы нынешнему клубу. Долгое время ростовчане в счете вели, но на 53-й минуте Георгий Габулов паритет восстановил. На том и разошлись. Для гостей, надо думать, результат вполне удобоварим, так как очки даются с большим трудом и даже одно из них в последующей борьбе за выживание может сильно помочь.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) - Крылья Советов (Самара) - 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 - Полоз, 13; 1:1 - Габулов, 53.

    Ростов: Джанаев, Маргасов, Новосельцев, Баштуш, Навас, Могилевец, Калачев, Гацкан, Канга, Бухаров (Азмун, 57), Полоз.

    Крылья Советов: Конюхов, Бурлак, Надсон, Концедалов, Цаллагов, Таранов (Симайс, 76), Габулов, Померко, Драгун, Корниленко, Садик (Ятченко, 86).

    Предупреждения: Таранов, 12.

    Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2015 21:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 17 августа 2015, 08:10

      Если бы у Крыльев был нормальный состав (не уровня первой лиги) хотябы возьмут полузащитника француза в аренду, Яхович восстановится, тогда посмотрим кто кого одалеет!

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      Рейтинг: +16

      Fedcher 17 августа 2015, 08:00

      Это Ростов отскочил. Крылья могли 3 очка брать!!!

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 16 августа 2015, 22:29

      оперативно видео выложили .

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