Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер: «Достойно ответили на поражение в первом туре»

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер подвел итог матчу второго тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:1).

    «Мы хорошо отреагировали на неудачу в первом туре и продемонстрировали качества, без которых в Премьер-лиге невозможно. В первом тайме мы играли хорошо, игра нам давалась, но затем «Кристал Пэлас» сравнял счет, и это стало для нас психологическим тестом. Мы сумели найти возможность для второго мяча, после чего надо было вгрызаться в каждый мяч, бороться, и мы это сделали. Я рад, ведь мы сумели продемонстрировать аспекты игры, которые нам очень пригодятся по ходу сезона», - сказал француз.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2015 19:35
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25

      Neuturungal 16 августа 2015, 22:15

      Арсен не умеет делать выводы и исправлять свои ошибки. Поэтому в этом сезоне Арсеналу прошлогодний успех уже не светит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 16 августа 2015, 21:24

      Да нет, не совсем. Особенно достойными были у нас первые 20-25 минут, но реализация ужасающая. А потом Арсенал таки снова делал всем нервы. Есть над чем работать, Арсен. Этот сезон мы обязаны выжимать по полной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      zhandos_88-88 16 августа 2015, 20:05

      С победой гунерв!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11