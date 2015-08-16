Родолфо: «Жаль, что на «Локомотив» приходит мало болельщиков»

Защитник «Терека» Родолфо, выступавший за «Локомотив» с 2007 по 2011 год, поделился впечатлениями от матча 5-го тура РФПЛ против своей бывшей команды (0:0).

«Мы, конечно, сегодня приехали для того, чтобы не пропустить и найти свои голы. Забить не получилось, но все равно, думаю, сегодня мы хороший матч провели. Обе команды хорошо играли, открытый футбол. Мы набрали очко на выезде, результат для нас нормальный.



Я вижу, что на «Локомотив» очень мало болельщиков приходит. Жаль. Раньше стадион почти полный был.



Видел баннер на трибунах. Спасибо болельщикам за поддержку», — добавил Родолфо.