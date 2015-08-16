«Ювентус» предложил за Иско 40 миллионов

Слабо верится что Мадрид его отпустит, но из всех возможных игроков, упоминающихся в это ТО, Иско ,конечно, самый замечательный вариант
"Ювентус" сделал "Реалу" предложение о трансфере полузащитника Иско.Туринцы готовы заплатить за игрока сборной Испании 40 миллионов евро.
"Ювентус" находятся в поисках замены Артуро Видалю, перешедшему в "Баварию". Руководство клуба решило потратить средства от продажи чилийца на покупку Иско.
Напомним, что ранее в товарищеском матче травмировался новичок "Юве" Сами Хедира, который рассматривался в качестве замены Видалю.