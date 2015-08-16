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    «Ювентус» предложил за Иско 40 миллионов

    "Ювентус" сделал "Реалу" предложение о трансфере полузащитника Иско.Туринцы готовы заплатить за игрока сборной Испании 40 миллионов евро.

    "Ювентус" находятся в поисках замены Артуро Видалю, перешедшему в "Баварию". Руководство клуба решило потратить средства от продажи чилийца на покупку Иско.

    Напомним, что ранее в товарищеском матче травмировался новичок "Юве" Сами Хедира, который рассматривался в качестве замены Видалю.

    Источник: Inside Spanish Football

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    16.08.2015 10:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT 16 августа 2015, 11:43

      Слабо верится что Мадрид его отпустит, но из всех возможных игроков, упоминающихся в это ТО, Иско ,конечно, самый замечательный вариант

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      Рейтинг: +16

      Jinko 16 августа 2015, 11:00

      Вот это уже посерьёзнее,чем Снейдер

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