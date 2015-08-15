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    Моутиньо и Курзава получили травмы в матче с «Лиллем»

    Главный тренер «Монако» Леандру Жардим посетовал, что Жоао Моутиньо и Лайвен Курзава получили травмы в ходе матча 2-го тура чемпионата Франции с «Лиллем» (0:0). Напомним, что монегаскам на следующей неделе предстоит игра 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Валенсией».

    «Матч с «Лиллем» мы хорошо начали, могли забить голы, – цитирует AFP Жардима. – В домашних матчах нужно действовать решительнее. Встречу закончили с двумя травмами. Их получили Курзава и Моутиньо. Будем ждать результатов обследования, чтобы понять, насколько все серьезно».

    Лига 1. «Монако» и «Лилль» голов не забили

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2015 09:53
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