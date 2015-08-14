Дмитриев: «Мы заперлись в раздевалке, вырвали в душевой шланги и приготовились к обороне»

Двукратный чемпион СССР в составе «Зенита» и ЦСКА Сергей Дмитриев рассказал о интересных событиях последнего чемпионата СССР 1991 года.

«В 1991 году когда Миша Еремин умер, стало не до футбола. Это и соперники понимали. На выезде нам несколько раз предлагали: "Давайте ничейку" - "А давайте…"

Последняя игра в Харькове - смешная. Садырин дружил с главным тренером "Металлиста" Леонидом Ткаченко, вместе учились в ВШТ. На беговой дорожке выставили два стула, уселись рядом и обменивались впечатлениями. ЦСКА уже обеспечил себе золотые медали, а Харьков боролся на выживание. Мы не упирались, проиграли 2:3. Но "Днепр" дома слил "Пахтакору", и "Металлист" вылетел. Впрочем, горевали недолго - в декабре Советский Союз развалился.

В Ереване Сергеев забил на 84-й, выиграли 1:0. Безубяк дал финальный свисток, и с трибун в нас полетели камни. Самого Безубяка в тоннеле отметелили. Мы заперлись в раздевалке, вырвали в душевой алюминиевые дуги, приготовились к обороне. Часа два ждали, когда толпа разойдется", - рассказал Дмитриев.