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    Дмитриев: «Мы заперлись в раздевалке, вырвали в душевой шланги и приготовились к обороне»

    Двукратный чемпион СССР в составе «Зенита» и ЦСКА Сергей Дмитриев рассказал о интересных событиях последнего чемпионата СССР 1991 года.

    «В 1991 году когда Миша Еремин умер, стало не до футбола. Это и соперники понимали. На выезде нам несколько раз предлагали: "Давайте ничейку" - "А давайте…"

    Последняя игра в Харькове - смешная. Садырин дружил с главным тренером "Металлиста" Леонидом Ткаченко, вместе учились в ВШТ. На беговой дорожке выставили два стула, уселись рядом и обменивались впечатлениями. ЦСКА уже обеспечил себе золотые медали, а Харьков боролся на выживание. Мы не упирались, проиграли 2:3. Но "Днепр" дома слил "Пахтакору", и "Металлист" вылетел. Впрочем, горевали недолго - в декабре Советский Союз развалился.

    В Ереване Сергеев забил на 84-й, выиграли 1:0. Безубяк дал финальный свисток, и с трибун в нас полетели камни. Самого Безубяка в тоннеле отметелили. Мы заперлись в раздевалке, вырвали в душевой алюминиевые дуги, приготовились к обороне. Часа два ждали, когда толпа разойдется", - рассказал Дмитриев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.08.2015 09:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +365

      n272nm 14 августа 2015, 11:58

      Главное, это быть толерантным:)))) А после этого еще кто-то возмущается, почему русские болельщики скандирует неприятные вещи в отношении кавказцев.

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      Рейтинг: +123

      Exodus 14 августа 2015, 10:34

      Еще один сказочник завёлся

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      Рейтинг: +14

      Viola > Exodus 14 августа 2015, 10:48

      спустя годы....всё каким то странным образом трасформируется в головах у ветеранов :)

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