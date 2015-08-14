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    • Дмитриев: «Мы заперлись в раздевалке, вырвали в душевой шланги и приготовились к обороне»

    Дмитриев: «Мы заперлись в раздевалке, вырвали в душевой шланги и приготовились к обороне»

    Двукратный чемпион СССР в составе «Зенита» и ЦСКА Сергей Дмитриев рассказал о интересных событиях последнего чемпионата СССР 1991 года.

    «В 1991 году когда Миша Еремин умер, стало не до футбола. Это и соперники понимали. На выезде нам несколько раз предлагали: «Давайте ничейку» – «А давайте…»

    Последняя игра в Харькове – смешная. Садырин дружил с главным тренером «Металлиста» Леонидом Ткаченко, вместе учились в ВШТ. На беговой дорожке выставили два стула, уселись рядом и обменивались впечатлениями. ЦСКА уже обеспечил себе золотые медали, а Харьков боролся на выживание. Мы не упирались, проиграли 2:3. Но «Днепр» дома слил «Пахтакору», и «Металлист» вылетел. Впрочем, горевали недолго – в декабре Советский Союз развалился.

    В Ереване Сергеев забил на 84-й, выиграли 1:0. Безубяк дал финальный свисток, и с трибун в нас полетели камни. Самого Безубяка в тоннеле отметелили. Мы заперлись в раздевалке, вырвали в душевой алюминиевые дуги, приготовились к обороне. Часа два ждали, когда толпа разойдется», – рассказал Дмитриев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.08.2015 09:25
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    Комментарии (4)
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    Exodus
    1439537693
    Еще один сказочник завёлся
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    n272nm
    1439542719
    Главное, это быть толерантным:)))) А после этого еще кто-то возмущается, почему русские болельщики скандирует неприятные вещи в отношении кавказцев.
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    ologreds
    1694997402
    numo438939
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