Блаттер призывает европейские страны вводить лимит на легионеров

Это Зепп после встречи в ВВП такое ляпнул?
Я вот одного никак понять не могу: лимит по сути своей крайне кратковременная мера, да, по-началу наша молодежь, получив игровую практику рядом с сильными легионерами, начнет активнее расти в профессиональном плане, но потом-то что? Через 2-3-4 года контракты у этих легов кончатся, в командах будут доморощенные футболисты, в РФПЛ начнется стагнация, не бывает прогресса при отсутствии конкуренции! Так боитесь, что места наших "молодых дарований" занимаеют леги сомнительного качества? Так введите ограничения на качество легионеров, а не на количество, как в Англии например: для получения разрешения на работу, соответственно, чтобы иметь возможность играть за клуб, новичок должен иметь 75% игр за сборную, проведенных ею в течении двух последних лет.
Президент ФИФА Зепп Блаттер выразил мнение, что европейским сборным пошел бы на пользу лимит по схеме «6+5», введенный недавно в России.
Глава ФИФА считает, что клубы должны «уважать местные таланты» и выпускать на поле по шесть футболистов, способных играть в национальной команде. По мнению Блаттера, благодаря лимиту Россия может «вовремя вернуться на правильный путь» перед ЧМ-2018, и такая возможность «открыта и для стран Западной Европы». Кроме того, он привел в пример прошлый сезон АПЛ, в котором легионеры получили 77% игрового времени.
Эти мысли Зепп Блаттер изложил в своей колонке, которую он ведет в еженедельнике The FIFA Weekly.
Заметим, что Блаттер уже не в первый раз выдвигает подобное предложение. Такая идея была отклонена в 2010-ом году по причине того, что в ЕС защищается право рабочих на свободное перемещение. Тогда из-за этой идеи между Мишелем Платини и Блаттером возник конфликт.