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    Блаттер призывает европейские страны вводить лимит на легионеров

    Президент ФИФА Зепп Блаттер выразил мнение, что европейским сборным пошел бы на пользу лимит по схеме «6+5», введенный недавно в России.

    Глава ФИФА считает, что клубы должны «уважать местные таланты» и выпускать на поле по шесть футболистов, способных играть в национальной команде. По мнению Блаттера, благодаря лимиту Россия может «вовремя вернуться на правильный путь» перед ЧМ-2018, и такая возможность «открыта и для стран Западной Европы». Кроме того, он привел в пример прошлый сезон АПЛ, в котором легионеры получили 77% игрового времени.

    Эти мысли Зепп Блаттер изложил в своей колонке, которую он ведет в еженедельнике The FIFA Weekly.

    Заметим, что Блаттер уже не в первый раз выдвигает подобное предложение. Такая идея была отклонена в 2010-ом году по причине того, что в ЕС защищается право рабочих на свободное перемещение. Тогда из-за этой идеи между Мишелем Платини и Блаттером возник конфликт.

    Источник: Sports.ru

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    13.08.2015 21:20
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +73

      mitru 14 августа 2015, 10:32

      Это Зепп после встречи в ВВП такое ляпнул?
      Я вот одного никак понять не могу: лимит по сути своей крайне кратковременная мера, да, по-началу наша молодежь, получив игровую практику рядом с сильными легионерами, начнет активнее расти в профессиональном плане, но потом-то что? Через 2-3-4 года контракты у этих легов кончатся, в командах будут доморощенные футболисты, в РФПЛ начнется стагнация, не бывает прогресса при отсутствии конкуренции! Так боитесь, что места наших "молодых дарований" занимаеют леги сомнительного качества? Так введите ограничения на качество легионеров, а не на количество, как в Англии например: для получения разрешения на работу, соответственно, чтобы иметь возможность играть за клуб, новичок должен иметь 75% игр за сборную, проведенных ею в течении двух последних лет.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 августа 2015, 09:54

      в Европе не такие дураки как у нас у них и так все хорошо и команды играют и бабки зарабатывают и зрителей полно зачем им этот дурацкий лимит вместо этого ввели бы лимит в Думе не больше одного срока а то сидят там по10-20 лет дармоеды и ничего не делают

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 августа 2015, 03:46

      Не фиг нашей молодёжи деньги огромные платить,а то начинают мнить о себе не весть что

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      Рейтинг: +14

      почемучка 14 августа 2015, 01:32

      Всегда надо вовремя со своего поста уходить, в здравом уме и светлой памятью. Иначе превратишься в Л.И.Брежнева. Но, я согласен, если в иностранных чемпах будут играть по пять россиян!

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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 14 августа 2015, 00:30

      В странах "большой футбольной пятёрки" лимита, как такового, нет. Разве у испанцев, немцев, англичан, итальянцев или французов мало талантливых игроков? В России лимит есть (и очень жёсткий!), разве у нас много талантливых игроков? В общем, что я хочу сказать: дело не в лимите, он тут совершенно не при чём. Вся соль в менталитете: скажем, те же немцы играют в футбол ради футбола и славы, русские - пока хорошо платят, да и то по настроению. Наши футболисты совершенно не амбициозны, их не интересует перспектива заиграть в большом европейском клубе. Прямо как в мультике: "Нас и здесь неплохо кормят".

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      Рейтинг: +10

      GRIGOR 17 14 августа 2015, 00:11

      Взять ту же Англию: сколько там лиг и сколько у нас в России?! У них чуть ли не десятую лигу по телеку показывают. Вот пример надо взять с них

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      Рейтинг: +10

      GRIGOR 17 14 августа 2015, 00:04

      Смысл лимит делать такой?! Тогда чем будет отличатся сборная от клуба? Кто умеет играть, тот и так заявить себя! Пусть лучше деньги тратят на то, чтобы лучше искать игроков качественных по стране! А то не верится как то, что в такой огромной стране меньше талантов футбольных, чем в Англии или Франции.

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      Рейтинг: +12

      мы за Рубин! 13 августа 2015, 23:36

      Блаттер с Мутко поговорили.

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      Рейтинг: +78

      Femax 13 августа 2015, 22:13

      если так сделают,то Франция, Голландия сразу поднимутся. они своих игроков по всей Европе раскидали

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      Рейтинг: +43

      Миша00 13 августа 2015, 22:11

      наш чемпионат стал болотом с раздутыми зарплатами, теперь надо остальные европейские чемпионаты превратить в него.

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