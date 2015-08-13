Морено переходит в «Эспаньол»

Защитник «Вильяреала» Жерар Морено близок к переходу в «Эспаньол». Клубы договорились о трансфере 23-летнего футболиста.

В ближайшие дни футболиста ждет медицинский осмотр, после чего будет подписан договор сроком на пять лет. Сообщается, что «Эспаньол» получит 50 процентов прав на игрока.