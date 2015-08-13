Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Морено переходит в «Эспаньол»

    Защитник «Вильяреала» Жерар Морено близок к переходу в «Эспаньол». Клубы договорились о трансфере 23-летнего футболиста.

    В ближайшие дни футболиста ждет медицинский осмотр, после чего будет подписан договор сроком на пять лет. Сообщается, что «Эспаньол» получит 50 процентов прав на игрока.

    Источник: ФК «Эспаньол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.08.2015 21:06
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Scouser21 13 августа 2015, 21:16

      уважаемая администрация, пишите на главной странице в описании новости хотя бы имя и фамилию игрока, а то у болельщиков Ливерпуля может случиться нервный срыв, вдруг Альберто Морено уходит. вы-то должны знать, что мы и так без валидола матчи Ливерпуля не смотрим.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11