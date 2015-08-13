Маюка находится в расположении «Крыльев Советов»

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о ситуации с потенциальным пополнением команды в лице нападающего Эммануэля Маюки («Саутгемптон») и вратаря Вида Белеца («Интер»).

«Мы ведем переговоры о переходе, достигли определенных договоренностей. За Маюкой мы следили еще с весны, как только появилась возможность, пригласили его в команду. Он прибыл в Самару и находится в расположении клуба. Ему предстоит знакомство с тренером и инфраструктурой. Также ведем переговоры об условиях контракта. Не хотелось бы раньше времени объявлять о переходе. Контракт еще не подписан, но определенные договоренности у нас имеются. С Белецем пока тоже все на стадии переговоров. Раскрывать детали сейчас мне бы не хотелось», - сказал Шашков.