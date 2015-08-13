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    ФИФА вновь проверит подготовку Волгограда к ЧМ-2018

    В сентябре специальна комиссия ФИФА прибудет в Волгоград, чтобы уже во второй раз проинспектировать подготовку города к Чемпионату мира — 2018. Об этом сообщил заместитель губернатора Волгоградской области Василий Галушкин.

    «Мы готовимся 9 сентября держать серьезный ответ перед ФИФА. Это будет второй инспекционный приезд ФИФА в Волгоград. Будут проверять от и до — как мы строим, отклоняемся, не отклоняемся. Мы работаем под контролем, за нами смотрят миллионы глаз — Ростехнадзор, правоохранительные органы, губернатор, Минспорт РФ, ФИФА, и, конечно, президент России», - сказал чиновник.

    Напомним, что на берегах Волги строится стадион «Арена-Победа» на 45000 мест.

    Источник: ТАСС

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    13.08.2015 12:07
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