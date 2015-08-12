Месси: «Педро заслужил этот успех за все, что он сделал для клуба»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился впечатлениями от матча за Суперкубок Европы с «Севильей» (5:4) и отметил победный гол Педро. Сам же аргентинец сделал дубль и стал лучшим игроком матча.

«Мы отлично начали игру и показывали очень хороший футбол в первые 50-60 минут, а потом создали себе проблемы на ровном месте. Но в конце концов мы победили. Вся команда проявила себя очень здорово, мы контролировали мяч и постоянно создавали моменты. Мы просто подустали, поэтому всё и усложнилось. Педро заслужил этот успех за всё, что сделал для клуба», — сказал Месси.

Заметим, что это уже второй победный гол Педро в матчах за Суперкубок, который футболист забивает на 115-ой минуте. Первый такой мяч он провел в 2009 году в ворота «Шахтера». Тогда каталонцы победили со счетом 1:0.