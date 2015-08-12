Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    «Барселона» догнала «Милан», Месси догнал Роналду

    Обыграв «Севилью» со счетом 5:4 в матче за Суперкубок УЕФА, «Барселона» стала обладателем этого трофея в пятый раз. Каталонцы сравнялись по числу таких побед с «Миланом», который до этого был единоличным лидером по этому показателю.

    Три раза Суперкубок УЕФА выигрывал «Ливерпуль», по два раза обладателями трофея становились «Реал», «Аякс», «Андерлехт», «Валенсия» и «Атлетико».

    Кроме того, Лионель Месси, сделавший в этом матче дубль, догнал Криштиану Роналду по количеству голов в еврокубках. Теперь у каждого из них по 80 мячей. Месси провел в евротурнирах 103 матча, Роналду – 122.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2015 00:33
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Кукуха
    1439329763
    Знатная статистика!
    Ответить
    Killofwrath
    1439329927
    80(103) 80(122)
    Ответить
    FC Terek-95
    1439330153
    Месси же еврей)))
    Ответить
    Наш Зенит 99
    1439363267
    Надоело,что во всех новостях говорят только про мессироналду,и про роналдумесси.Других клубов и футболистов нет что-ли?
    Ответить
    Red-White Sakhalin
    1439368880
    Вот это статистика, как же я рад, что эти футболисты играют в наш век..!!!
    Ответить
    ologreds
    1694997419
    numo438668
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+