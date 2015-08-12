«Барселона» догнала «Милан», Месси догнал Роналду

Обыграв «Севилью» со счетом 5:4 в матче за Суперкубок УЕФА, «Барселона» стала обладателем этого трофея в пятый раз. Каталонцы сравнялись по числу таких побед с «Миланом», который до этого был единоличным лидером по этому показателю.

Три раза Суперкубок УЕФА выигрывал «Ливерпуль», по два раза обладателями трофея становились «Реал», «Аякс», «Андерлехт», «Валенсия» и «Атлетико».

Кроме того, Лионель Месси, сделавший в этом матче дубль, догнал Криштиану Роналду по количеству голов в еврокубках. Теперь у каждого из них по 80 мячей. Месси провел в евротурнирах 103 матча, Роналду – 122.