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    Суперкубок УЕФА. «Барселона» обыграла «Севилью»

    «Барселона» взяла очередной трофей под руководством Луиса Энрике, обыграв «Севилью» в результативном матче за Суперкубок УЕФА.

    Команды начали с места в карьер, и уже к 16-ой минуте счет был 2:1 в пользу «Барселоны» : на гол Банеги со штрафного ответил Месси двумя мячами также со штрафных. Затем усилиями Рафиньи и Суареса каталонцы довели свое преимущество до трех мячей, и уже казалось, что судьба матча решена. Но севильцы нашли в себе силы сравнять счет: забили Рейес, Гамейро и вышедший на замену Коноплянка.

    Встреча перешла в дополнительное время, и победный гол забил Педро, отправивший мяч в сетку после очередного штрафного от Месси.

    Суперкубок УЕФА.

    Барселона (Испания) – Севилья (Испания) – 5:4 (3:1) Текстовый онлайн матча

    «Барселона»: тер Штеген, Алвес, Пике, Маскерано (Педро, 93), Матье, Бускетс, Иньеста, Рафинья (Бартра, 78), Ракитич, Месси, Луис Суарес.

    «Севилья»: Бето, Коке, Рами, Крыховяк, Тремулинас, Крон-Дели, Банега, Рейес (Коноплянка, 68), Иборра (Мариано, 80), Витоло, Гамейро (Иммобиле, 80).

    Голы: 0:1 – Банега, 3; 1:1 – Месси, 7; 2:1 – Месси, 16; 3:1 – Рафинья, 44; 4:1 – Суарес, 52; 4:2 – Рейес, 57; 4:3 – Гамейро (с пенальти), 72; 4:4 – Коноплянка , 81; 5:4 – Педро, 115.

    Предупреждения: Крыховяк, 15; Матье, 71; Коке, 87; Банега, 90+2; Иммобиле, 92; Педро, 94

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2015 00:20
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    Комментарии (59)
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    Cvetkov
    1439365807
    Да Севилья сыграла великолепно,надо отдать должное ! Но я хочу сказать "виновник" этой интриги сама Барса:остановилась практически при счете 4:1 и начала косячить в лице Матье и Алвеса-вот главные интриганы матча ! Ну а Севилью не надо долго уговаривать,вот и началась эта сумашедшая игра,державшая всех в напряжении до самого,самого конца ! Честь и хвала Испанскому чемпионату,привлекающего миллионы болельщиков за свою непредсказуемость и зрелещность !
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    ildario52
    1439365815
    Дзюбиньо - в шоке, от того, что какой то "тренеришка" чуть не переиграл барсу... Еще раз убедился, что в барсе собраны одни нЫтики - алвеш, суарес, бускетс. Это еще одной принцессы не было на поле - неймара, этот вообще бы плакал от каждого касания... Севилья - просто молодцы!!!
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    n272nm
    1439365866
    Ты. я смотрю, альтернативно одаренный. Когда казанцы проигрывали Барсе 1-4 и в итоге выиграли?! В в твоих девичьих грезах?!
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    n272nm
    1439365891
    Ты. я смотрю, альтернативно одаренный. Когда казанцы проигрывали Барсе 1-4 и в итоге выиграли?! В в твоих девичьих грезах?!
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    n272nm
    1439365991
    Как прекрасно работает фееричный сайт Бомбардир.ру. Отвечаешь человеку в комментарий, а тебя выкидывают в общую ветку. Сразу видно, что сайт делали не плохорукие рукожопы, а истинные мастера своего дела. Тьфу, мля!!!!!!
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    Forint
    1439366997
    n272nm, а еще отлично переводит любую часть слова на новую строчку. даже "-" не ставит.
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    Spark333
    1439369083
    Вот это матч!!!
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    Marchen
    1439372791
    было круто!)
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    Femax
    1439373970
    на соккере такая игра 1500 комметов бы собрала,а тут 60 всего. бомбардир очень популярен. ха-ха-ха
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    ologreds
    1694997420
    numo438667
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