Лейва может оказаться в «Интере»

Полузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва, ранее выставленный на трансфер, может перейти в «Интер».

Сообщается, что главный тренер «нерадзурри» Роберто Манчини хотел бы видеть 28-летнего бразильца в своем клубе на правах аренды до конца сезона с правом выкупа полных прав на игрока. Существует вероятность, что «Наполи» также проявит интерес к футболисту и поборется за него с «Интером», но по данным источников условия сделки устраивают «Ливерпуль».