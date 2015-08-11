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    Лейва может оказаться в «Интере»

    Полузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва, ранее выставленный на трансфер, может перейти в «Интер».

    Сообщается, что главный тренер «нерадзурри» Роберто Манчини хотел бы видеть 28-летнего бразильца в своем клубе на правах аренды до конца сезона с правом выкупа полных прав на игрока. Существует вероятность, что «Наполи» также проявит интерес к футболисту и поборется за него с «Интером», но по данным источников условия сделки устраивают «Ливерпуль».

    Источник: Tuttosport

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    11.08.2015 16:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 11 августа 2015, 18:41

      Краще в Наполі! Інтер не рівень Лейви! Та й, взагалі, не треба його продавати...

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