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    Новосельцев: «Рубину» нужно просто выиграть»

    Защитник «Ростова» Иван Новосельцев после поединка четвертого тура РФПЛ против казанского «Рубина» (3:0) поделился мнением, как татарстанцам можно выбраться из кризиса.

    «Тяжело пока сказать. Надо знать, какие проблемы и почему так происходит. Индивидуально хорошие, опытные ребята собрались, а почему так происходит, не знаю. Видимо, сказываются поражения за поражениями, это давит, появляется груз ответственности, мандраж определенный. Я думаю, им надо выиграть одну игру и появится уверенность. А если выиграют с крупным счетом, то ребята вообще раскрепостятся. Когда такая отрицательная ситуация, игрок старается минимизировать риск, а когда есть достаточное количество очков в турнирной таблице, то ты действуешь более раскованно, можешь импровизировать», - поделился игрок.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    11.08.2015 08:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24

      Jack Frost 11 августа 2015, 12:21

      ну еще пара-тройка матчей, и обыграют кого-нибудь... Ибо Кубани, а уж тем более Зениту точно проиграют, а против Мордовии шансы есть. Плюс, можно попробовать обыграть Работничков.

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