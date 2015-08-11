Новосельцев: «Рубину» нужно просто выиграть»

Защитник «Ростова» Иван Новосельцев после поединка четвертого тура РФПЛ против казанского «Рубина» (3:0) поделился мнением, как татарстанцам можно выбраться из кризиса.

«Тяжело пока сказать. Надо знать, какие проблемы и почему так происходит. Индивидуально хорошие, опытные ребята собрались, а почему так происходит, не знаю. Видимо, сказываются поражения за поражениями, это давит, появляется груз ответственности, мандраж определенный. Я думаю, им надо выиграть одну игру и появится уверенность. А если выиграют с крупным счетом, то ребята вообще раскрепостятся. Когда такая отрицательная ситуация, игрок старается минимизировать риск, а когда есть достаточное количество очков в турнирной таблице, то ты действуешь более раскованно, можешь импровизировать», - поделился игрок.