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    Дзюба: «Слово «игрочишка» надо было запатентовать»

    Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, как относится к многочисленным подколкам со стороны одноклубников.


    «Многие пытаются шутить, а у меня само как-то рождается. Многие меня подкалывают, что я специально готовлюсь перед выходом. Возле зеркала какие-то сценки готовлю и потом выдаю. Но на самом деле – это не так. Все как-то само неожиданно в голову приходит. Возможно, иногда перебарщиваю – стоит где-то посерьезнее быть. Многие клише сразу приклеивают – раздолбай и тому подобное. Но это не совсем так. После моего "тренеришка" все начали кричать "игрочишка". Спокойно к этому отношусь. Это забавно. Надо было, конечно, запатентовать это слово, чтобы плагиатом люди не занимались», - сказал форвард в эфире ТК «НТВ Петербург».

    Напомним, в нынешнем сезоне Дзюба провел за «Зенит» четыре матча и забил один гол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2015 00:05
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 11 августа 2015, 16:27

      воришка-игрочишка

      0
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      Рейтинг: +117

      Marchen 11 августа 2015, 15:35

      остряк я %бу

      0
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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 11 августа 2015, 14:59

      По его юмору ощущение что ему лет 10

      0
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      Рейтинг: +803

      jet andy 11 августа 2015, 14:18

      Дзюбиньо, главное играй стабильно и все у тебя получится. И не обращай внимание на вездесущих троллей.

      0
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      Рейтинг: +93

      Klasse 11 августа 2015, 13:20

      В футбол играть не получается, вот и приходится заниматься xyйнeй и нести всякий бред

      0
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      Рейтинг: +106

      Romchik1989 11 августа 2015, 13:03

      Буратино разговорился)

      0
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      Рейтинг: +14

      ManUtd1972 11 августа 2015, 12:40

      да,сзади себе на футболке пусть напишет

      0
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      Рейтинг: +14

      batya13 11 августа 2015, 11:22

      что-то деревяшка разговорилась

      0
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      Рейтинг: +148

      Miha 11 августа 2015, 11:00

      Смысл жизни Дзюбы - играть в перерывах между интервью!

      0
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      Рейтинг: +36

      salonik 11 августа 2015, 10:55

      Если у газпрома нет денег на изоленту - я могу поделиться.

      0
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