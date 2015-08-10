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    Оздоев: «В команде уверены, что Билялетдинов не уйдет в отставку»

    Полузащитник казанского «Рубина» Магомед Оздоев попытался назвать причины неудачной игры команды в прошедшем матче 4-го тура чемпионата России против «Ростова».


    «Что происходит? Наверное, самый трудный вопрос для нас. Вроде бы работаем на тренировках, но, наверное, этого недостаточно, раз проигрываем четвёртый матч подряд. Очень тяжело в первую очередь психологически переломить эту ситуацию, забить и выиграть. У всех бывают ошибки, это жизнь. Но и соперник не просто стоит. Нужно исправлять ситуацию. Каждый матч мы выходим и бьёмся за тренера, за себя, за команду и за болельщиков. Вообще не хочется думать о том, что Ринат Саярович подаст в отставку. Виновата команда. Игроки выходят на поле, от этого всё зависит. Тренер выбрал состав, игроки должны биться. Надеемся на лучшее. Команда уверена, что не будет никаких отставок. Думаю, в ближайшие две игры мы исправимся».

    Напомним, в итоге казанцы уступили со счетом 0:3.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.08.2015 21:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      simeon54 10 августа 2015, 22:57

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