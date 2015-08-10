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    КДК рассмотрит баннер болельщиков ЦСКА «КДК – кучка дебилов»

    Глава КДК Артур Григорьянц заявил, что в четверг на заседании комитета вновь будет рассматриваться поведение болельщиков ЦСКА, на этот раз из-за оскорбительных баннеров в матче 4-го тура РФПЛ, в котором «армейцы» победили «Амкар» (2:0).
    «По матчу ЦСКА – «Амкар» в повестку дня заседания КДК включено рассмотрение двух оскорбительных баннеров фанатов армейцев и скандирование ими нецензурных выражений. В рапорте записано о двух баннерах оскорбительного характера. «УЕФА – мафия» и «КДК – кучка дебилов», – заявил Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2015 17:10
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    Комментарии16
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      Рейтинг: -186

      Protosser 11 августа 2015, 08:45

      :)))) Мощно)
      ".. Хм.. Что же они хотели этим сказать?.."

      -1
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      Рейтинг: +18

      prophetic 10 августа 2015, 22:18

      а что его рассматривать? надо суть написанного уловить))))

      0
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      Рейтинг: +13

      Maslennikov 10 августа 2015, 21:31

      Очень хорошо, что рассмотрят! Именно им и адресован был!!
      Надеюсь, задумаются)) Хотя....

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      Рейтинг: +210

      azar80 10 августа 2015, 21:24

      Ну да рассмотрят скажут краски красивые и на этом все

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 августа 2015, 19:48

      Всё это напоминает анекдот советской эпохи про выступление Брежнева:
      "Некоторые говорят, что я впал в детство... Это неправда! В детство впал Черненко! Он отобрал мои солдатики... (переходя на рыдание) ... и не отдаёт!"

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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 10 августа 2015, 19:35

      Это "пять"!!!

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      Рейтинг: +43

      nice 10 августа 2015, 19:24

      Давненько я так не веселился.

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      Рейтинг: +25

      Payet 10 августа 2015, 19:02

      ХаХа)) кучку дебилов, за живое задели!)

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      Рейтинг: +18

      Водитель КамАЗа 10 августа 2015, 18:15

      Кучка дебилов рассмотрит баннер болельщиков про кучку дебилов

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      Рейтинг: +335

      Поц 10 августа 2015, 17:53

      Хороший баннер. Жизненный. Хотя лошадям лучше сразу вывешивать баннер: "Оставте ЦСКА без зрителей на весь сезон."
      КДК рассмотрит.

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      Рейтинг: +61

      3fire > Поц 10 августа 2015, 21:38

      А я смотрю ты гавнистый какой то. Особые чувства питаешь к ЦСКА?

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