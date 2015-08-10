КДК рассмотрит баннер болельщиков ЦСКА «КДК – кучка дебилов»

:)))) Мощно)
".. Хм.. Что же они хотели этим сказать?.."
:)))) Мощно)
".. Хм.. Что же они хотели этим сказать?.."
а что его рассматривать? надо суть написанного уловить))))
Очень хорошо, что рассмотрят! Именно им и адресован был!!
Надеюсь, задумаются)) Хотя....
Ну да рассмотрят скажут краски красивые и на этом все
Всё это напоминает анекдот советской эпохи про выступление Брежнева:
"Некоторые говорят, что я впал в детство... Это неправда! В детство впал Черненко! Он отобрал мои солдатики... (переходя на рыдание) ... и не отдаёт!"
Это "пять"!!!
Давненько я так не веселился.
ХаХа)) кучку дебилов, за живое задели!)
Кучка дебилов рассмотрит баннер болельщиков про кучку дебилов