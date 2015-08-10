Жоаозиньо: «С большим удовольствием приму приглашение в сборную России»

я вполне за! парни хоть играют и получают удовольствие от этого. оба командные и яркие. только в плюс будет для сборной. а по поводу спивающихся во дворах - это только их выбор. подталкивать...ну не знаю. свою голову надо иметь на плечах.
я вполне за! парни хоть играют и получают удовольствие от этого. оба командные и яркие. только в плюс будет для сборной. а по поводу спивающихся во дворах - это только их выбор. подталкивать...ну не знаю. свою голову надо иметь на плечах.
А вообще согласен. Дайте детям условия и специалистов и будут у нас свои Ибоагимовичи и Месси, уверен!!! Как только государство начинает ПРАВИЛЬНО помогать какому нибудь виду спорта так сразу есть результаты... Просто с футболом у нас во всем хаус. А таланты конечно есть только не на уровне молодежи а с более молодого возраста, найдите деньги отправляйте ребят в бразилию, испанию И так далее пусть там тренеруются в холодные времена года, при желании все реально
Для сборной это тупо... Нужен уж в таком случаи какой нибудь талантище лет так 19 чтоб уж если заявить так на 10 лет вперед. Только понятно что такого надо еще в коуб заманить... Вот зенит вместо халков купил бы какого нибудь телесмана из андерлехта или анхеля корреа да и паспорт дал бы... Жаозинио и ари не сильно то и лучше наших ( но все де лучше)
Не нужны нам никакие жуазинью и тд и тп!!!! На районах люди спиваются, скуриваются! Развивайте детский спорт , а не искусственно добивайтесь результата!!! В местных командах я хочу видеть местных ребят, а в российской сборной русских, россиян, но не гастарбайтеров!!!
Не надо нам их.
затравили велика, а теперь готовы любому шлаку гражданство дать, лишь бы не обосраться на чм. убогие
Отлично работает лимит на легионеров. Сейчас все иностранцы начнут получать гражданство. Потом получится так, что натурализованные по качеству в разы лучше российских игроков, придется их приглашать и скоро одни иностранцы в сборной будут. Не пойти бы вам всем с этим лимитом, дорогие чиновники?...
Хоть так...
Нужно больше денег выделять на детский футбол,покупать мячи, строить поля, платить приличные зар.платы детским тренерам.У нас в Украине был такой период с 2004го по 2007ой год , когда детскому футболу уделяли большое внимание. Теперь у нас подростает очень сильное поколение футболистов.К примеру Зинченко который в Уфе бегает или Малиновский или Швед и таких примеров много. Хотя мне было б интересно посмотреть на Жоазиньо в составе сборной РФ.
При всем уважении, но слова твои как шутка выглядят. По поводу своих что у нас что у вас топ игроков даже в перспективе нет
не в топ игроках дело, а в уровне игры сборной.у нас сборная получше вашей будет даже без супер топовых тренеров