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    Жоаозиньо: «С большим удовольствием приму приглашение в сборную России»

    Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо выразил готовность выступать за сборную России. Напомним, что он и другой футболист «быков» Ари подали заявку на получение гражданства РФ.
    «Дела идут. Я подал документы весной, но пока еще ожидаю завершения всех процедур. На данный момент проблем не возникает. Есть определенные фазы, которые надо преодолеть. Мы с Ари понимаем, что это поможет команде. Поэтому нам важно получить гражданство.
    Сборная России? Я не знаю, как все сложится. Для меня основная цель – играть за «Краснодар». Если будет возможность выступать в сборной России, я с большим удовольствием и благодарностью приму предложение», — заявил Жоаозиньо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2015 13:32
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +10

      chelist 10 августа 2015, 23:08

      я вполне за! парни хоть играют и получают удовольствие от этого. оба командные и яркие. только в плюс будет для сборной. а по поводу спивающихся во дворах - это только их выбор. подталкивать...ну не знаю. свою голову надо иметь на плечах.

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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 10 августа 2015, 17:51

      А вообще согласен. Дайте детям условия и специалистов и будут у нас свои Ибоагимовичи и Месси, уверен!!! Как только государство начинает ПРАВИЛЬНО помогать какому нибудь виду спорта так сразу есть результаты... Просто с футболом у нас во всем хаус. А таланты конечно есть только не на уровне молодежи а с более молодого возраста, найдите деньги отправляйте ребят в бразилию, испанию И так далее пусть там тренеруются в холодные времена года, при желании все реально

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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 10 августа 2015, 17:46

      Для сборной это тупо... Нужен уж в таком случаи какой нибудь талантище лет так 19 чтоб уж если заявить так на 10 лет вперед. Только понятно что такого надо еще в коуб заманить... Вот зенит вместо халков купил бы какого нибудь телесмана из андерлехта или анхеля корреа да и паспорт дал бы... Жаозинио и ари не сильно то и лучше наших ( но все де лучше)

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      Рейтинг: +23

      maximN1 10 августа 2015, 16:44

      Не нужны нам никакие жуазинью и тд и тп!!!! На районах люди спиваются, скуриваются! Развивайте детский спорт , а не искусственно добивайтесь результата!!! В местных командах я хочу видеть местных ребят, а в российской сборной русских, россиян, но не гастарбайтеров!!!

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 10 августа 2015, 15:51

      Не надо нам их.

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      Рейтинг: +146

      Serjinho 10 августа 2015, 14:42

      затравили велика, а теперь готовы любому шлаку гражданство дать, лишь бы не обосраться на чм. убогие

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      Рейтинг: +24994

      bset 10 августа 2015, 14:41

      Отлично работает лимит на легионеров. Сейчас все иностранцы начнут получать гражданство. Потом получится так, что натурализованные по качеству в разы лучше российских игроков, придется их приглашать и скоро одни иностранцы в сборной будут. Не пойти бы вам всем с этим лимитом, дорогие чиновники?...

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > bset 10 августа 2015, 14:53

      В баскетболе уже давно так

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      Рейтинг: +17

      hbouilh 10 августа 2015, 14:30

      Хоть так...

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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 10 августа 2015, 14:22

      Нужно больше денег выделять на детский футбол,покупать мячи, строить поля, платить приличные зар.платы детским тренерам.У нас в Украине был такой период с 2004го по 2007ой год , когда детскому футболу уделяли большое внимание. Теперь у нас подростает очень сильное поколение футболистов.К примеру Зинченко который в Уфе бегает или Малиновский или Швед и таких примеров много. Хотя мне было б интересно посмотреть на Жоазиньо в составе сборной РФ.

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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся > VityOk(Dynamo Kyiv) 10 августа 2015, 17:43

      При всем уважении, но слова твои как шутка выглядят. По поводу своих что у нас что у вас топ игроков даже в перспективе нет

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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > rifcenter вернулся 13 августа 2015, 14:52

      не в топ игроках дело, а в уровне игры сборной.у нас сборная получше вашей будет даже без супер топовых тренеров

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 августа 2015, 14:03

      Оба не нужны,своих растить надо

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