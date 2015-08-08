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    Рондон прошел медобследование в «Вест Бромвиче»

    Нападающий «Зенита» Саломон Рондон, который согласовал с «Вест Бромвичем» условия личного контракта и ждет лишь разрешения на игру в Англии, прошел медицинское обследование в клубе, утверждает The Times.

    Трансфер венесуэльца станет рекордным в истории «Вест Бромвича» - клуб заплатит за 25-летнего футболиста 15 миллионов фунтов стерлингов, что на 5 миллионов больше, чем клуб выложил за Брауна Идейе.

    Рондон близок к переходу в «Вест Бромвич»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2015 06:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +56

      footbil 8 августа 2015, 16:05

      Рондон отказался от лиги чемпионов, ради середняка Англии. Я все больше убеждаюсь в статусе нашего чемпионата!

      0
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 > footbil 8 августа 2015, 16:24

      Уж лучше играть в топ чемпионате, а не в России.

      0
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      Рейтинг: +28

      Jakson Soccer 8 августа 2015, 14:46

      Затухнет как и Одемвинге)

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 августа 2015, 13:32

      одна радостная весть за прошедшие сутки лишь бы не сорвалось

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 8 августа 2015, 12:57

      Блин. А кто сказал что он Великому Зениту не нужен!

      0
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      Рейтинг: +33

      Max-78 8 августа 2015, 08:51

      Хороший нап.удачи.

      0
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      Рейтинг: +6296

      порт 8 августа 2015, 08:07

      Лишь бы был здоров.

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      Рейтинг: +239

      Caesar555 8 августа 2015, 07:56

      На повышение пошел.

      0
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      Рейтинг: +29

      Верг 8 августа 2015, 07:48

      Не одобряю, лучше бы шел к молотобойцам, там самый сильные фирмы и околофутбольщики во всей англии

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      Рейтинг: +46

      vovinzone 8 августа 2015, 06:24

      Одного Дзюбы маловато на весь сезог с ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +46

      vovinzone 8 августа 2015, 06:23

      А кто у Зенита остался? Долгов что ли? И слухов о приобретении нападающего не слышно.

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      Рейтинг: +10

      spbjon > vovinzone 8 августа 2015, 08:47

      Кокорин говорят будет в зените

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > spbjon 8 августа 2015, 13:33

      бред

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