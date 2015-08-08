Рондон прошел медобследование в «Вест Бромвиче»

Нападающий «Зенита» Саломон Рондон, который согласовал с «Вест Бромвичем» условия личного контракта и ждет лишь разрешения на игру в Англии, прошел медицинское обследование в клубе, утверждает The Times.



Трансфер венесуэльца станет рекордным в истории «Вест Бромвича» - клуб заплатит за 25-летнего футболиста 15 миллионов фунтов стерлингов, что на 5 миллионов больше, чем клуб выложил за Брауна Идейе.



Рондон близок к переходу в «Вест Бромвич»

