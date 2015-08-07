Видеотрансляция матча «Терек» - «Мордовия» - на «Бомбардире»

по нулям
Четвертый тур РФПЛ откроется в Грозном, где местный «Терек» примет саранскую «Мордовию». После трех игр оба коллектива имеют в активе по два очка, расположившись во второй части турнирной таблицы.
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