Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Видеотрансляция матча «Терек» - «Мордовия» - на «Бомбардире»

    Четвертый тур РФПЛ откроется в Грозном, где местный «Терек» примет саранскую «Мордовию». После трех игр оба коллектива имеют в активе по два очка, расположившись во второй части турнирной таблицы.


    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    «Бомбардир» как всегда предлагает Вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2015 18:06
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +320

      3eмлянин 7 августа 2015, 21:07

      по нулям

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11