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    Слуцкий: «Не знаю, почему так начали»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий поделился комментариями после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской «Спарты» (3:2).

    «Начало было хуже не придумаешь. Очень рад, что смогли проявить характер, мастерство, волю и переломить настолько неудачно складывавшийся матч. С чем связано такое начало? Не знаю. Кроме того, что во второй раз мы оказались не готовы, хотя все досконально разбирали. Все прекрасно понимали и важность матча, и уровень готовности. Наверное, заслуга «Спарты» в таком агрессивном начале. Зачем в концовке выпустил Сергея Игнашевича? Нам надо было удержать преимущество. У «Спарты» по-прежнему получались фланговые подачи, они действовали в два нападающих. Я посчитал нужным до конца обезопасить ситуацию и выпустил третьего центрального защитника», - поведал тренер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2015 22:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 6 августа 2015, 07:40

      да бигмак не съел,вот и всё,а то не знаю почему так начали

      0
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      Рейтинг: +17

      smolnikovaa 6 августа 2015, 06:01

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 августа 2015, 01:16

      Главное если все же наплюют на контракты и тебя тренером сборной поставят-братьев и голкипера своего гони от туда в три шеи.

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 5 августа 2015, 23:45

      Вначале совсем не шла игра, после удаления в том числе получилось изменить ход игры.

      0
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 5 августа 2015, 23:21

      Знает, Лёня, знает, но это внутренние проблемы, которые, надеюсь, ЦСКА решит в ближайшее время!

      2
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      Рейтинг: +459

      sour12 > Кукуха 5 августа 2015, 23:32

      0
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      Рейтинг: +8

      "zenit1925" 5 августа 2015, 22:58

      Да потому что у тебя в центре обороны два дерева растет. Как ты сборню тренировать будешь бухрик, если ничего не понимаешь в этом?

      1
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      Рейтинг: +82

      Mi6 5 августа 2015, 22:24

      и никогда не знал...

      -2
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