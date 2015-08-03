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    Аленичев: «К матчу с ЦСКА Зе Луиш будет полностью готов»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о том, в какой форме сейчас находится форвард команды Зе Луиш, который отдал голевую передачу после выхода на замену в матче 3-го тура РФПЛ с казанским «Рубином» (1:0).
    «Юра Мовсисян забил в Краснодаре, забил и сегодня. Когда Зе Луиш выходил на замену, многие, наверное, подумали, что сейчас Юра уйдёт, но мы приняли решение сыграть в двух форвардов, и это сработало. Что касается состояния Зе Луиша, то, думаю, ближе к ЦСКА он будет полностью готов», — заявил Аленичев.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.08.2015 22:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 3 августа 2015, 23:08

      Интересная команда получается! До чемпионства далеко-далече, а вот за 3-4 место уже в этом сезоне способны бороться на равных.

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Кукуха 3 августа 2015, 23:26

      Видно будет после игры с ЦСКА, на что способен Спартак

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      Рейтинг: +319

      Beim > mdu86 4 августа 2015, 12:56

      после игры с цска еще ничего видно не будет видно будет после тура так 15, а после цска видно будет только Аленичеву и его тренерскому штабу, как они сумели подготовить команду перед стартом и над чем еще нужно работать, хотя они и так знают я уверен. вообщем игра с цска это в первую очередь контрольная работа Аленичева, но ни как ни какая то планка возможностей спартака в этом сезоне

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      Рейтинг: +71

      Agro1987 3 августа 2015, 22:48

      Кто бы что не говорил, а рука Аленичева уже чувствуется в первых трех турах. Молодцы Спартак, хороший футбол показывают. Не болею ни за одну из Российских команд, но мне почему-то хочется, чтобы чемпионом страны стал либо Спартак, либо Краснодар!!!

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