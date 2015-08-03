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    Футболист из Липецка отправляется на просмотр в «Серию А»

    Нападающий липецкого «Металлурга» Андрей Титов, выступающий в зоне «Центр ПФЛ, в ближайшее время отправится на просмотр в клуб итальянской «Серии А» «Фрозиноне», сообщает «Липецк Медиа». Приглашение в команду выслал лично новичок высшего турнира Италии.
    Добавим, что за «Фрозиноне» в свое время выступал защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2015 12:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 15:03

      Титову удачных просмотров.

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      Рейтинг: +10

      ШкендербеуЧоп49 3 августа 2015, 14:02

      а Боккетти отправляется на просмотр в Липецк, приглашение выслал сам Боккетти

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 3 августа 2015, 12:47

      Ничоси, удачи парню,глядишь заиграет.)

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      Рейтинг: +154

      Azenkur 3 августа 2015, 12:41

      Может Егор Титов, перепутали?

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