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    Видеотрансляция «Спартак» - «Рубин» - на «Бомбардире»

    Закроется программа третьего тура РФПЛ одним из самых рейтинговых матчей, ибо сыграет в нем не кто-нибудь, а московский «Спартак». Дмитрий Аленичев делает все возможное, чтобы привить команде фирменный стиль, игроки его понимают и принимают. Но для болельщиков красно-белых, надо полагать, все-таки первичен результат.

    Сколько уже «Спартак» ничего существенного не добивается... Соперничать москвичи будут с казанским «Рубином» - коллективом, который с приходом Рината Билялетдинова перестал быть той на все засовы закрытой командой, коим являлся при Курбане Бердыеве. Да, в первых двух поединках РФПЛ казанцы, прямо скажем, выглядели не очень, но зато в четверг в Австрии к атаке клуба вроде бы претензий быть не должно.

    Ясно одно: хоть очков в копилке татар и нет, «Спартаку» просто не будет. Да и вообще в ближайшее время, пока идет период становления, Аленичеву будет тяжело со всеми. Таковы реалии футбола.
    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию матча, которую проведет Андрей Ковалев. Ждем вас!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2015 12:14
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