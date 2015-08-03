Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алексей Миранчук: «АПЛ мне не потянуть»

    Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук в эфире «НТВ-ПЛЮС», среди прочего, поведал, какой из европейских чемпионатов ему импонирует.
    «Нравится Примера. Лично мне не потянуть английский чемпионат, так как я не люблю толкаться. Хотя это иногда надо делать. Сборная? До ее основного состава я еще не дотягиваю. Есть более подходящие и опытные игроки. А вообще в сборной общаюсь хорошо со всеми. Надеюсь, что буду и впредь вызываться туда», - сказал хавбек.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «НТВ-Плюс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2015 00:12
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 3 августа 2015, 10:09

      Чувак честно сказал, кто в 19 лет из русских потянут АПЛ?
      Вот и завалите глорики
      Леха, будешь прогрессировать - потянешь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      ХАБЕЗ 3 августа 2015, 10:03

      меня всегда радует когда глоры Спартака пишут про другие команды и других игроков))) на своих посмотрите.... у вас же тоже если таланты в виде Макеева xDD

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 09:38

      По крайней мере честен...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      B-E-S 3 августа 2015, 09:19

      Ничего Леха, главное прогрессируй дальше, вырастет из тебя игрок наголову выше чем условный Титов. Главное работай и не лови звезду!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -7

      RomarioBrazil > B-E-S 3 августа 2015, 09:36

      До условного Титова ни одна футбольная мразь, играющая в нашей сборной, даже и приблизится не может

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик > RomarioBrazil 3 августа 2015, 17:42

      как игрок,Титов и правда велик..но как человек - мразь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +116

      CSKA75875 3 августа 2015, 03:24

      Бундеслига пойдет тебе!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Даркуш05 3 августа 2015, 02:56

      А че, может сразу в балет?!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -100

      серИт 3 августа 2015, 00:36

      приера лучше, апл автобусная лига

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью 3 августа 2015, 00:31

      Слабак.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 3 августа 2015, 00:28

      Ты даже не попробовал, нытик и слабак

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Ангажемент 3 августа 2015, 00:15

      Ну и вали в Казахстан.

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11