Алексей Миранчук: «АПЛ мне не потянуть»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук в эфире «НТВ-ПЛЮС», среди прочего, поведал, какой из европейских чемпионатов ему импонирует.





«Нравится Примера. Лично мне не потянуть английский чемпионат, так как я не люблю толкаться. Хотя это иногда надо делать. Сборная? До ее основного состава я еще не дотягиваю. Есть более подходящие и опытные игроки. А вообще в сборной общаюсь хорошо со всеми. Надеюсь, что буду и впредь вызываться туда», – сказал хавбек. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!