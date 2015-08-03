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    Алексей Миранчук: «АПЛ мне не потянуть»

    Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук в эфире «НТВ-ПЛЮС», среди прочего, поведал, какой из европейских чемпионатов ему импонирует.
    «Нравится Примера. Лично мне не потянуть английский чемпионат, так как я не люблю толкаться. Хотя это иногда надо делать. Сборная? До ее основного состава я еще не дотягиваю. Есть более подходящие и опытные игроки. А вообще в сборной общаюсь хорошо со всеми. Надеюсь, что буду и впредь вызываться туда», – сказал хавбек.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    03.08.2015 00:12
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    Комментарии (14)
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    Костя-ФК Барселона
    1438550902
    Ты даже не попробовал, нытик и слабак
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    Старый Пью
    1438551101
    Слабак.
    Ответить
    серИт
    1438551376
    приера лучше, апл автобусная лига
    Ответить
    Даркуш05
    1438559773
    А че, может сразу в балет?!
    Ответить
    CSKA75875
    1438561447
    Бундеслига пойдет тебе!!!
    Ответить
    B-E-S
    1438582743
    Ничего Леха, главное прогрессируй дальше, вырастет из тебя игрок наголову выше чем условный Титов. Главное работай и не лови звезду!
    Ответить
    nahan
    1438583938
    По крайней мере честен...
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    ХАБЕЗ
    1438585395
    меня всегда радует когда глоры Спартака пишут про другие команды и других игроков))) на своих посмотрите.... у вас же тоже если таланты в виде Макеева xDD
    Ответить
    sergey_andreich
    1438585753
    Чувак честно сказал, кто в 19 лет из русских потянут АПЛ? Вот и завалите глорики Леха, будешь прогрессировать - потянешь!
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    ologreds
    1694997490
    numo437597
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