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    «Арсенал» - «Челси»: составы команд

    Стали известны заявки команд на матч за Суперкубок Англии между «Арсеналом» и «Челси».
    «Арсенал»: Чех, Бельерин, Мертезакер, Косиельни, Монреаль, Коклен, Касорла, Окслэд-Чэмберлен, Озил, Рэмси, Уолкотт.
    Запасные: Мартинес, Дебюши, Гиббс, Габриэль, Артета, Айуоби, Жиру.
    «Челси»: Куртуа, Иванович, Кэйхилл, Терри, Аспиликуэта, Матич, Фабрегас, Рамирес, Виллиан, Азар, Реми.
    Запасные: Бегович, Зума, Микел, Оскар, Куадрадо, Мозес, Фалькао.
    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: Twitter

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    02.08.2015 16:23
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 3 августа 2015, 22:17

      Жалко только Санчеса не было...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      POLTARAWKA 2 августа 2015, 18:30

      Рамирес забьет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9

      7Alik7 2 августа 2015, 18:10

      реми и фалькао

      0
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      Рейтинг: +10

      s_u_a_r_e_z__(9) 2 августа 2015, 17:05

      мнебы очен хотелос чтобы Фалькао вышел и забил первы гол

      0
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      Рейтинг: +14

      ManUtd1972 2 августа 2015, 17:05

      Уолкотт

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 2 августа 2015, 16:59

      Первый гол Куадрадо

      0
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      Рейтинг: +10

      s_u_a_r_e_z__(9) > artem 81 2 августа 2015, 17:03

      Азар

      0
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      Рейтинг: +13

      Baur1989 2 августа 2015, 16:59

      На букмекерском за Арсенала дает 2.7 коеф Я поставил 10тысяч на Арсенал

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      Рейтинг: +271

      artem 81 2 августа 2015, 16:59

      Челси победа 4-1

      0
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      Рейтинг: +13

      Baur1989 2 августа 2015, 16:57

      По моему победить Арсенал))))))))))))

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      Рейтинг: +13

      Baur1989 2 августа 2015, 16:56

      По моему победить Арсенал)))))))))))))))

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