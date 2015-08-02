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    Болельщики «Реала» против ухода Дениса Черышева из команды

    Болельщики мадридского издания против ухода российского полузащитника команды Дениса Черышева из команды. Издание As провело опрос, кого из футболистов наставник «сливочных» Рафаэль Бенитес должен оставить на будущий сезон в основной команде.


    81,95% пользовотелей проголосовали против ухода Черышева из королевского клуба. Наименьшей поддержкой пользуется Лукас Силва, которого хотят видеть в команде лишь 22, 37% болельщиков, Мартин Эдегор получил 30, 68%, Асьер Ильярраменди — 33, 91%, а Марко Асенсио — 45, 5%.
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    Источник: AS

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    02.08.2015 11:53
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +15

      Король Испании 3 августа 2015, 06:59

      Ден очень неплохая замена КриРо!

      0
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      Рейтинг: +10

      s_u_a_r_e_z__(9) 2 августа 2015, 16:54

      лучшебы кристинка ушол

      0
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      Рейтинг: +29

      arsen09 2 августа 2015, 16:42

      Иди обратно на жёлтую субмарину ! Или в Ливер ! Чем сгнить на скамейке в Реале !

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      Рейтинг: +39

      Metz57100 2 августа 2015, 16:41

      Правильно проголосовали...

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 2 августа 2015, 16:00

      Проголосовали и ладно. У них ведь демократия. Правда никто не знает что это такое и с чем её едят.

      0
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      Рейтинг: +58

      PTZevolution 2 августа 2015, 15:30

      Я думаю Денису нужно менять команду, если тренер не доверяет - значит будет сидеть на лавке, а это - просто пропущенный сезон, в котором я не сомневаюсь он мог бы блистать играя за субмарину или даже за Ливер.

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 2 августа 2015, 15:29

      Удачи Реалу в любом раскладе обстоятельств!

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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 2 августа 2015, 15:11

      Только Бенитес с этим не согласен

      1
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      Рейтинг: +18

      AK--47 2 августа 2015, 14:46

      Статистика

      0
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      Рейтинг: +13

      Baur1989 2 августа 2015, 13:50

      таких русских футьболистов европе мало раньше были алиничев карпин

      -1
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