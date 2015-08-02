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    Бенджамин Стамбули: «Рэп – не мое призвание»

    Новичок «ПСЖ» Бенжамен Стамбули поделился впечатлениями от матча за Суперкубок Франции с «Лионом». Игрок также рассказал, что ему пришлось петь перед партнерами на правах новичка.

    «Я очень рад, важно начать новый сезон с победы. Адаптация прошла успешно, вся команда отнеслась ко мне очень приветливо. Я никогда не играл в команде с таким уровнем мастерства, так что получил от игры "ПСЖ" настоящее удовольствие.
    На правах новичка мне пришлось петь перед всей командой. Я зачитал французский рэп, но это явно не моё призвание. А вот вратарь Кевин Трапп пел на немецком», - цитирует Стамбули L'Equipe.
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    Источник: L' Equipe

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    02.08.2015 09:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      batik7_real_madrid_ 2 августа 2015, 11:57

      Ахах рэпер

      0
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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 10:00

      Хороший старт для новичка - трофей.

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