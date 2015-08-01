Молодежное первенство РФПЛ. «Урал» проиграл «Мордовии»

Молодежное первенство недооценивают, не вкладываются в него.
Состоялся очередной матч третьего тура Первенства молодежных составов клубов РФПЛ.
1 августа. Саранск. Стадион «Старт»
Мордовия (мол.) (Саранск) - Урал (мол.) (Екатеринбург) - 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 - Сысуев, 30; 2:0 - Адаев, 47; 3:0 - Аскеров, 54 (с пенальти); 3:1 - Гавтадзе, 57 (с пенальти).
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