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    Молодежное первенство РФПЛ. «Урал» проиграл «Мордовии»

    Состоялся очередной матч третьего тура Первенства молодежных составов клубов РФПЛ.
    1 августа. Саранск. Стадион «Старт»
    Мордовия (мол.) (Саранск) - Урал (мол.) (Екатеринбург) - 3:1 (1:0)
    Голы: 1:0 - Сысуев, 30; 2:0 - Адаев, 47; 3:0 - Аскеров, 54 (с пенальти); 3:1 - Гавтадзе, 57 (с пенальти).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2015 21:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18

      AK--47 1 августа 2015, 22:59

      Молодежное первенство недооценивают, не вкладываются в него.

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