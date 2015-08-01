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    Юсупов: «В матче с «Тереком» «Зенит» должен не смотреть на соперника, а играть в свою силу и побеждать»

    Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов накануне матча 3-го тура премьер-лиги против «Терека» отметил, что поединок будет тяжелым, но для победы сине-бело-голубым необходимо просто сыграть в свою силу.

    «Терек» - серьезный соперник. Будет тяжело. На старте со всеми тяжело. Все заряженные, играют первые туры на эмоциях. Но, в любом случае, дома «Зенит» должен не смотреть на соперника, а выходить, играть в свою силу и побеждать.

    Даже не обратил внимания, что в прошлом туре хозяева не одержали ни одной победы. Меня удивило, что «Динамо» не выиграло у «Мордовии», хотя все предпосылки были. Еще «Краснодар» удивил… Все другие лидеры играли на выезде. Имелось предчувствие, что хозяевам придется трудно», - сказал Юсупов.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 09:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +418

      Masimobelini 1 августа 2015, 16:22

      Так то оно так,но Терек любит выигрывать у нас на Петровском...Так что на месте зенитовцев,я бы особенно внимательно отнёсся к этому сопернику ;)

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 1 августа 2015, 13:21

      Победный гол Халка с пенальти.

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      Рейтинг: +296

      Raulya 1 августа 2015, 13:07

      Эх жаль Аилтона нет....щас бы трешку оформил....

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      Рейтинг: +16

      NK-creative 1 августа 2015, 12:59

      Надеюсь игра не будет в одни ворота, желаю грозненцам подарить нам интригу и хоть голом, да отметится!

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      Рейтинг: +2

      Danik007 1 августа 2015, 12:57

      рекламный спам

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      Рейтинг: +1775

      piercman 1 августа 2015, 11:56

      кто здесь?

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      Рейтинг: +14

      Грозный598 1 августа 2015, 11:53

      Терек победит

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      Рейтинг: +4077

      морозз 1 августа 2015, 11:50

      Самое пока слабое звено Зенита а смотри ка как говорит о силе!

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      Рейтинг: +773

      Jeck Denielse 1 августа 2015, 10:11

      Самый неудобный соперник веря статистке.....
      Виллаш помнит прошлый домашний конфуз и надеюсь правильно настроит ребят.....

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