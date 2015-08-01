Юсупов: «В матче с «Тереком» «Зенит» должен не смотреть на соперника, а играть в свою силу и побеждать»

Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов накануне матча 3-го тура премьер-лиги против «Терека» отметил, что поединок будет тяжелым, но для победы сине-бело-голубым необходимо просто сыграть в свою силу.



«Терек» - серьезный соперник. Будет тяжело. На старте со всеми тяжело. Все заряженные, играют первые туры на эмоциях. Но, в любом случае, дома «Зенит» должен не смотреть на соперника, а выходить, играть в свою силу и побеждать.



Даже не обратил внимания, что в прошлом туре хозяева не одержали ни одной победы. Меня удивило, что «Динамо» не выиграло у «Мордовии», хотя все предпосылки были. Еще «Краснодар» удивил… Все другие лидеры играли на выезде. Имелось предчувствие, что хозяевам придется трудно», - сказал Юсупов.





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