Йоветич перешел в «Интер»

удачи ИНТЕРУ и Йоветичу
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удачи ИНТЕРУ и Йоветичу
красава тохир начал наконец-то деньги вкладывать
Я вот не пойму руководство Ювентуса.Им значит не удавалось к себе переманить Йоветича,Интер,который хуже гораздо выступает- смог...ладно,не стали его брать в нападение...НО ЗАТО ВЗЯЛИ ЗА 37 ДИБАЛА И ЗА 18 ДЗАДЗА,мёртвых,что ППЦ!!!!!!!!!!!! в нападение их вдвоём и ещё кучу шлака.А не проще было брать Швайна,Йоветича,кого нибудь ещё + Хедира и Манджукич.Теперь понабрали таких игроков,и как то не удаётся купить больше никого,да и никто не идёт.
Удачи ему!
Норм нап
Удачи Йоветич!
Я думаю, что он должен там сыграть лучше, чем в МС. Интер благодаря Jovetic'у должен попасть в ЛЧ или по крайней мере должны подняться вверх турнирной таблицы.
ну если Интер и с таким составом будет сопли жевать, то будет даже уже не смешно!
Раньше надо было уходить,и не терять в мс время