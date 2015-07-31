Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Йоветич перешел в «Интер»

    Миланский «Интер» проинформировал общественность, что уже бывший футболист английского «Манчестер Сити» Стеван Йоветич стал черно-синим. Итальянцы взяли балканца в полуторагодичную аренду, по окончании которой, вероятнее всего, выкупят права на футболиста. Президент «нерадзурри» Эрик Тохир верит, что Йоветич сделает атаку команды еще сильнее.
    Отметим, что игрок уже выступал в Италии за «Фиорентину».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.07.2015 19:08
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +47

      89388900185 7 августа 2015, 14:26

      удачи ИНТЕРУ и Йоветичу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      RUSTY8 1 августа 2015, 08:32

      красава тохир начал наконец-то деньги вкладывать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +356

      Hardwell 31 июля 2015, 23:28

      Я вот не пойму руководство Ювентуса.Им значит не удавалось к себе переманить Йоветича,Интер,который хуже гораздо выступает- смог...ладно,не стали его брать в нападение...НО ЗАТО ВЗЯЛИ ЗА 37 ДИБАЛА И ЗА 18 ДЗАДЗА,мёртвых,что ППЦ!!!!!!!!!!!! в нападение их вдвоём и ещё кучу шлака.А не проще было брать Швайна,Йоветича,кого нибудь ещё + Хедира и Манджукич.Теперь понабрали таких игроков,и как то не удаётся купить больше никого,да и никто не идёт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 31 июля 2015, 22:36

      Удачи ему!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      moment of Glory 31 июля 2015, 22:25

      Норм нап

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      ilikeevb 31 июля 2015, 22:01

      Удачи Йоветич!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      skiros 31 июля 2015, 22:00

      Жаль. МС такого игрока загубило. Будем надеяться, что вернёт свою форму и будет отжигать!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      Oleg-7 > skiros 31 июля 2015, 22:39

      поддерживаю полностью... в Фио он был очень хорош

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      max23480 31 июля 2015, 21:46

      Я думаю, что он должен там сыграть лучше, чем в МС. Интер благодаря Jovetic'у должен попасть в ЛЧ или по крайней мере должны подняться вверх турнирной таблицы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Viola 31 июля 2015, 21:30

      ну если Интер и с таким составом будет сопли жевать, то будет даже уже не смешно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 31 июля 2015, 21:03

      Раньше надо было уходить,и не терять в мс время

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11