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    Наставник сборной Замбии рекомендует Маюке идти в «Спартак»

    Главный тренер сборной Замбии по футболу Джордж Луандамина прокомментировал информацию о том, что форвард его команды и английского «Саутгемптона» Эммануэль Маюка близок к переходу в московский «Спартак».
    «Это хороший вариант для игрока. Думаю, в России он получит игровую практику, что самое главное. Это будет способствовать его лучшей физической форме», - сказал специалист.
    До Туманного Альбиона Маюка выступал за швейцарский «Янг Бойз».

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    Источник: Daily Mail

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    30.07.2015 17:25
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +185

      Bobus 31 июля 2015, 18:17

      Фримпонг наверное в шоке

      0
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      Рейтинг: +65

      komandos99 31 июля 2015, 13:24

      Как достали с этими вбросами ерунды!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      denmig 31 июля 2015, 10:34

      было бы не дурно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 08:24

      посмотрим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +442

      spartak never die 31 июля 2015, 06:29

      Что за шляпа?
      Где палец вверх и палец вниз,а бомбардир?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      the rw 30 июля 2015, 23:40

      чушь болотная

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 30 июля 2015, 21:00

      Франция не примет, спартак так точно примет!))

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +254

      Vector 30 июля 2015, 20:23

      Самый дружелюбный народ у нас стадионах... Кроме Зенита, конечно...

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 июля 2015, 18:58

      Утка

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 30 июля 2015, 18:47

      Обалдел от источника))
      быстрее Сереже котлину поверил бы)))

      -1
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