Наставник сборной Замбии рекомендует Маюке идти в «Спартак»

Фримпонг наверное в шоке
Главный тренер сборной Замбии по футболу Джордж Луандамина прокомментировал информацию о том, что форвард его команды и английского «Саутгемптона» Эммануэль Маюка близок к переходу в московский «Спартак».
«Это хороший вариант для игрока. Думаю, в России он получит игровую практику, что самое главное. Это будет способствовать его лучшей физической форме», - сказал специалист.
До Туманного Альбиона Маюка выступал за швейцарский «Янг Бойз».
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