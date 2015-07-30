Наставник сборной Замбии рекомендует Маюке идти в «Спартак»

Главный тренер сборной Замбии по футболу Джордж Луандамина прокомментировал информацию о том, что форвард его команды и английского «Саутгемптона» Эммануэль Маюка близок к переходу в московский «Спартак».

«Это хороший вариант для игрока. Думаю, в России он получит игровую практику, что самое главное. Это будет способствовать его лучшей физической форме», - сказал специалист.