Аршавин и Каборе не сыграют с «Уфой»

Пресс-атташе краснодарской «Кубани» Вячеслав Иванов рассказал «Р-Спорту», что в ближайшем матче команды в рамках третьего тура РФПЛ против «Уфы» участия не примут Андрей Аршавин и Шарль Каборе из-за повреждений. Присутствие в пятничном поединке защитника Шандао находится под вопросом.





Добавим, что в течение недели появилась информация, что африканский игрок «Кубани» Каборе в ближайшее время подпишет контракт с московским «Спартаком». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!