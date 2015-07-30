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    Аршавин и Каборе не сыграют с «Уфой»

    Пресс-атташе краснодарской «Кубани» Вячеслав Иванов рассказал «Р-Спорту», что в ближайшем матче команды в рамках третьего тура РФПЛ против «Уфы» участия не примут Андрей Аршавин и Шарль Каборе из-за повреждений. Присутствие в пятничном поединке защитника Шандао находится под вопросом.
    Добавим, что в течение недели появилась информация, что африканский игрок «Кубани» Каборе в ближайшее время подпишет контракт с московским «Спартаком».

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    Источник: Р-Спорт

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    30.07.2015 14:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +26

      Madrik 30 июля 2015, 15:18

      к нам его к нам , Каборе бы лучше подписали

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 30 июля 2015, 14:38

      ждём новостей

      0
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      Рейтинг: -29

      qasi37 30 июля 2015, 14:25

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      Рейтинг: +80

      Hexenwind 30 июля 2015, 14:21

      Аршавин это потеря для Уфы.

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      Рейтинг: -100

      серИт 30 июля 2015, 14:21

      кубань отлично усилилась перед пердивом и хохол этот лысый

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      Рейтинг: +160

      Игорь В > серИт 30 июля 2015, 21:04

      Пос__ешь в конце сезона,все поймешь

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