Пресс-секретарь Кураньи: «Зачем Кокорин выкладывает все фотографии дорогих машин?»

Юрген Кнаппенбергер, пресс-секретарь бывшего нападающего московского «Динамо» Кевина Кураньи, поделился мнением, кому из российских игроков необходим консультант по работе со СМИ.



«Мне кажется, что у многих русских ребят есть потенциал, который они не используют. Медийный потенциал. Я не раз слышал лестные отзывы об Александре Кокорине, причем от людей, никак не связанных друг с другом. Все в один голос говорят, что это очень милый, приятный в общении парень. Но каким знает Кокорина общественность? В прессе он предстает однозначно негативным персонажем.



Определенную роль сыграли социальные сети. Зачем выкладывать все эти фотографии дорогих машин и хвастаться, с какой скоростью ты гоняешь по улицам Москвы? Какую цель он преследует? Возможно, кто-то и посчитал, что это круто: несколько девочек и болельщиков. Но в целом подобное поведение только вредит имиджу. «О боже, типичный футболист…», - вот как отреагируют большинство людей, взглянув на подборку фотографий.



А ведь на твою страничку вполне может заглянуть менеджер какого-нибудь европейского клуба. Посмотрит и подумает: «А нам вообще нужен футболист с таким имиджем и интересами?». Ничего страшного, если в твоем инстаграме промелькнула фотография хорошей машины. Но только в том случае, если остальные 20 фоток посвящены непосредственно футболу.



Я убежден, что при определенной работе можно было бы создать Кокорину позитивный имидж. Причем этот имидж не будет обманом. Если человек хорошо играет в футбол и при этом еще и милый парень, то ему не так уж и сложно помочь. А вот если игрок ведет себя как придурок, да еще и играть не умеет – ему не поможет ни один пресс-атташе в мире» - рассказал Кнаппенбергер «Советскому спорту».