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  • Пресс-секретарь Кураньи: «Зачем Кокорин выкладывает все фотографии дорогих машин?»

Пресс-секретарь Кураньи: «Зачем Кокорин выкладывает все фотографии дорогих машин?»

30 июля 2015, 12:01
42

Юрген Кнаппенбергер, пресс-секретарь бывшего нападающего московского «Динамо» Кевина Кураньи, поделился мнением, кому из российских игроков необходим консультант по работе со СМИ.


«Мне кажется, что у многих русских ребят есть потенциал, который они не используют. Медийный потенциал. Я не раз слышал лестные отзывы об Александре Кокорине, причем от людей, никак не связанных друг с другом. Все в один голос говорят, что это очень милый, приятный в общении парень. Но каким знает Кокорина общественность? В прессе он предстает однозначно негативным персонажем.

Определенную роль сыграли социальные сети. Зачем выкладывать все эти фотографии дорогих машин и хвастаться, с какой скоростью ты гоняешь по улицам Москвы? Какую цель он преследует? Возможно, кто-то и посчитал, что это круто: несколько девочек и болельщиков. Но в целом подобное поведение только вредит имиджу. «О боже, типичный футболист…», - вот как отреагируют большинство людей, взглянув на подборку фотографий.

А ведь на твою страничку вполне может заглянуть менеджер какого-нибудь европейского клуба. Посмотрит и подумает: «А нам вообще нужен футболист с таким имиджем и интересами?». Ничего страшного, если в твоем инстаграме промелькнула фотография хорошей машины. Но только в том случае, если остальные 20 фоток посвящены непосредственно футболу.

Я убежден, что при определенной работе можно было бы создать Кокорину позитивный имидж. Причем этот имидж не будет обманом. Если человек хорошо играет в футбол и при этом еще и милый парень, то ему не так уж и сложно помочь. А вот если игрок ведет себя как придурок, да еще и играть не умеет – ему не поможет ни один пресс-атташе в мире» - рассказал Кнаппенбергер «Советскому спорту».
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Источник: «Советский спорт»
Россия Динамо Кураньи Кевин Кокорин Александр
Комментарии (42)
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Leshik07
1438248590
Не ну а че вы хотели, может ему и играть уже не интересно! С 21 года такие бабосики из-за лимита, в Динамо по полю побегал, пару мячей за 10 матчей забил, баабосики получил, а дальше девочки и тачки, всё эелементарно!
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Miha
1438249516
Да Кокорин спекся на этом костре бабла. В прошлом сезоне был переломный момент в его карьере, в этом году если Динамо возьмут напа, Кокорин будет запасным и будет деградировать и дальше☝️
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stachel
1438250945
Какоша бабосы любит больше чем футбол. А лимит ему в этом в помощь. Поэтому и спекся...
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AR777
1438251837
Нечего вообще этой хренью заниматься,картинки выкладывать,в футбол играй нормально!
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112910415
1438252279
слова умного профессионала!
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Maximilian Sinigr
1438256016
Кнаппенбергер не может понять, что футбол для Кокорина и многих других российских игроков - это не страсть, это профессия. Потому что 5 млн евро в год... Ну блин, даже Буффон меньше зарабатывает)
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cergei1971
1438257551
а чем ему еще заниматься?Футбол играть не умеет!!!!!Денег море!Надо же чем заниматься по жизни.
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Wilhelmson
1438260652
С Мамаевым и в сауне с б...ми вот это действительно пзц, а с машинами это так
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Viola
1438261785
"ведёт себя , как придурок, да ещё и играть не умеет..." красава!!!!! :)))))
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RIR68
1438268401
просто он подрабатывает дилером в автосалоне.
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