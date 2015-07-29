«Бомбардир» дарит подарки!

В преддверии старта большого европейского футбольного сезона «Бомбардир» разыгрывает массу подарков для своих читателей! Все, что от вас требуется, заходить в наши материалы и трансляции матчей и оставлять там свои комментарии. Итак, что мы хотим вам подарить:

1. Форма мюнхенской «Баварии» на сезон 2015-2016.

Что нужно делать: 1 августа состоится матч за Суперкубок Германии Победитель: Leeroy2608



1 августа состоится матч за Суперкубок Германии «Вольфсбург» – «Бавария» . Начало – в 21:30 (мск). Во время трансляции ведущий онлайна задаст вопрос. Кто первым на него даст в комментариях правильный ответ, тот и станет счастливым обладателем новой формы!

2. Футболка лондонского «Челси» на сезон 2015-2016.

Что нужно делать: 2 августа состоится матч за Суперкубок Англии Победитель: Костя-ФК Барселона



2 августа состоится матч за Суперкубок Англии «Челси» – «Арсенал» . Начало – в 17:00 (мск). Кто первым отгадает в комментариях к матчу автора первого забитого гола, тот и получит футболку. Варианты можно оставлять в онлайне уже сейчас! Если первый мяч будет забит только в серии пенальти, то засчитывается фамилия игрока, которому удастся первым реализовать свою попытку. Внимание: от каждого читателя мы готовы принимать любое количество ответов, но засчитан будет только последний.



3. Вам следует оставлять комментарии под нашими статьями . Мы случайным образом будем выбирать каждый день по одному пользователю и награждать его подарком. Первый победитель будет известен уже в пятницу.

В пятницу, 31 июля, мы подарим сувенирную подушку «Ювентуса». Победитель: bw17

В субботу, 1 августа – клубный мяч «Реала». Победитель: artik07

В воскресенье, 2 августа – форму сборной Португалии. Победитель: VIPded

В понедельник, 3 августа – клубный мяч «Манчестер Сити». Победитель: Ele13

Во вторник, 4 августа – сувенирную подушку «Ливерпуля». Победитель: Ira55927

В среду, 5 августа – клубный мяч «Челси». Победитель: Кукуха

В четверг, 6 августа – шарф сборной России. Победитель: Busta Rhumes





В пятницу, 7 августа – мяч ADIDAS Conext15 Glider .

Adidas BRAZUCA ! Его мы разыграем в одной из наших текстовых трансляций в период с 1 по 9 августа. Следите за нашими онлайнами и за комментариями ведущего. Вы поймете, когда и что нужно сделать, что выиграть мяч:)





4. А еще мы хотим подарить настоящий мяч! Его мы разыграем в одной из наших текстовых трансляций в период с 1 по 9 августа. Следите за нашими онлайнами и за комментариями ведущего. Вы поймете, когда и что нужно сделать, что выиграть мяч:)

Всем удачи!