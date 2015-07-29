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«Бомбардир» дарит подарки!

29 июля 2015, 15:05
581

В преддверии старта большого европейского футбольного сезона «Бомбардир» разыгрывает массу подарков для своих читателей! Все, что от вас требуется, заходить в наши материалы и трансляции матчей и оставлять там свои комментарии. Итак, что мы хотим вам подарить:
1. Форма мюнхенской «Баварии» на сезон 2015-2016.
Что нужно делать: 1 августа состоится матч за Суперкубок Германии «Вольфсбург» – «Бавария». Начало – в 21:30 (мск). Во время трансляции ведущий онлайна задаст вопрос. Кто первым на него даст в комментариях правильный ответ, тот и станет счастливым обладателем новой формы! Победитель: Leeroy2608

2. Футболка лондонского «Челси» на сезон 2015-2016.
Что нужно делать: 2 августа состоится матч за Суперкубок Англии «Челси» – «Арсенал». Начало – в 17:00 (мск). Кто первым отгадает в комментариях к матчу автора первого забитого гола, тот и получит футболку. Варианты можно оставлять в онлайне уже сейчас! Если первый мяч будет забит только в серии пенальти, то засчитывается фамилия игрока, которому удастся первым реализовать свою попытку. Внимание: от каждого читателя мы готовы принимать любое количество ответов, но засчитан будет только последний. Победитель: Костя-ФК Барселона

3. Вам следует оставлять комментарии под нашими статьями. Мы случайным образом будем выбирать каждый день по одному пользователю и награждать его подарком. Первый победитель будет известен уже в пятницу.
В пятницу, 31 июля, мы подарим сувенирную подушку «Ювентуса». Победитель: bw17
В субботу, 1 августа – клубный мяч «Реала». Победитель: artik07
В воскресенье, 2 августа – форму сборной Португалии. Победитель: VIPded
В понедельник, 3 августа – клубный мяч «Манчестер Сити». Победитель: Ele13
Во вторник, 4 августа – сувенирную подушку «Ливерпуля». Победитель: Ira55927
В среду, 5 августа – клубный мяч «Челси». Победитель: Кукуха
В четверг, 6 августа – шарф сборной России. Победитель: Busta Rhumes
В пятницу, 7 августа – мяч ADIDAS Conext15 Glider .

4. А еще мы хотим подарить настоящий мяч Adidas BRAZUCA! Его мы разыграем в одной из наших текстовых трансляций в период с 1 по 9 августа. Следите за нашими онлайнами и за комментариями ведущего. Вы поймете, когда и что нужно сделать, что выиграть мяч:)


Всем удачи!

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (581)
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Bаrsenоga
1438173651
Отдайте все призы мне потому что тут сидят одни малалетки нечего не смыслящие в футболе а я один умный отвечу на любой вопрос.
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РЕАЛьный ВИкИнг
1438173785
бомбардир круче соккера, потому что на нём можно бесконечно минусовать таких персонажей, как барсенога, волгодон, барс-фка, барсеножечница. ахах)
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Gaverx
1438173993
Вот это крутая тема!) респект администрации)
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KARE
1438186897
Не понял-очередной развод корпоративно-тупой молодёжи !!!
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Павлюченко 13
1438191046
Лучшим подарком будет доработка сайта... Вообще нужно было сначала сайт сделать нормально, а потом "Соккер" убивать, ну ладно, вам видней...
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ignorant
1438323737
Кто похвалит Бомбардир лучше всех, тот получит вкусную конфетку.
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aseke25
1438616989
Уважаемые админы Бомбардира! Кто и как и когда будет вознаграждать победителей конкурса прогнозов за Июль?!
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Костя-ФК Барселона
1438618064
Со мной свяжутся на счёт футболки Челси или нет? Ещё раз мой E-mail - belyh.kos@yandex.ru Напомню, я отгадал автора первого забитого мяча в матче за Суперкубок Англии Арсенал - Челси!
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серИт
1438718932
желаю удачи и процветания бомбардиру, раньше гнал мол верните соккер, ну и вернули с новыми папиками, так там банят за то, что я болею не за другие команды, модеры бешеные, тралят оскорбляют, кружок свой создали там из неприкасаемых юзеров, вообщем жесть, так что побольше вам народу, а скоро от такой житухи там и набегут, и все будет нормально. мы победим!
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Костя-ФК Барселона
1438787169
Будет прикольно, если я ещё и мяч Челси выйграю :)
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