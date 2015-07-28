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    Анохин: «На Капелло мы обожглись, с новым тренером будет краткосрочный контракт»

    Член исполкома РФС, глава Московской федерации футбола Сергей Анохин заявил, что контракт с новым главным тренером сборной России будет заключен до конца отборочного цикла ЧЕ -2016. Напомним, что соглашение с предыдущим наставником команды Фабио Капелло в конце 2013 года было продлено до лета 2018 года. Из-за неудовлетворительных результатов с итальянцем растрогли контракт этим летом. Главным претендентом на освободившуюся должность считается наставник ЦСКА Леонид Слуцкий.

    "На более длительный срок никто не будет заключать договор, - цитирует ТАСС Анохина. - Исходя из того, что с Фабио Капелло мы ошиблись. Мягко скажем - обожглись. Новому главному тренеру необходимо сконцентрироваться на ближайших перспективах, а нам - посмотреть, как этот тренер проявит себя уже в сентябре. Позже исполком РФС примет решение о более длительном контракте с тренером".

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    Источник: ТАСС

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    28.07.2015 17:11
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:46

      Урок на века...

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 28 июля 2015, 21:24

      А по идее должны были заключить контракт со Слуцким лет на двацать! )))

      1
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      Рейтинг: -4

      qasi32 28 июля 2015, 19:17

      я рассылаю спам, я дурачок

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 28 июля 2015, 18:55

      от Севильи до Канады все вам скажут .на х ...надо

      0
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      Рейтинг: +50

      Viktor41 28 июля 2015, 18:22

      Обожглись вы трижды. О голландцах забыли? Затяжное обжигание.

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 28 июля 2015, 18:18

      Кто то обжёгся, а кто то просто нагрелся!

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 18:03

      Анохин успешнейшим образом подпевает сильным мира сего! далеко пойдёт.

      0
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      Рейтинг: +316

      Fred Devil 28 июля 2015, 18:02

      Вы, Рфс-ные уйобыши, дело в отступных, а не в сроках контракта. Ссу.т в глаза народу, и не краснеют. Метлой бы вас всех на помойку вымести, ворюги проклятые!

      1
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      Рейтинг: +57

      brat070 28 июля 2015, 17:59

      на 2 недели теперь заключайте контракты, а в особых случаях на 1-й тайм, во 2-м уже и.о. руководить будет

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      Рейтинг: -100

      серИт 28 июля 2015, 17:36

      лям попили и пока хватит

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