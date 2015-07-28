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    Пять зарубежных клубов проявляют интерес к игрокам юношеской сборной России

    Целый ряд заграничных клубов проявляют интерес к футболистам юношеской сборной России для игроков не старше 19 лет, завоевавшей серебряные медали на недавнем чемпионате Европы.

    Как сообщает источник, французские команды «Лион», «Нант» и «Сент-Этьен», а также два немецких клуба заинтересованы в услугах полузащитников Дмитрия Баринова («Локомотив»), Аяза Гулиева и Георгия Мелкадзе, а также вратаря Антона Митрюшкина (все - «Спартак»).

    При этом наиболее высока вероятность перехода Митрюшкина: клубы готовы вести переговоры о выкупе у «Спартака» всех прав на 19-летнего голкипера, как утверждает источник.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    28.07.2015 16:18
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:44

      Рано им за кардон, они будущее основной сборной, пусть лучше хоть в ФНЛ будут играть под вниманием специалистов.

      0
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      Рейтинг: +28

      Losharik 28 июля 2015, 19:52

      Самое обидное,что как всегда не дадут возможности сыграть в норм условиях,а потом сгноят в запасе...

      1
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      Рейтинг: +50

      Viktor41 28 июля 2015, 18:26

      А почему наши клубы не вводят их в основу, а требуют отменить лимит на легионеров?

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 17:55

      надо решаться, парни!

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 28 июля 2015, 17:49

      Давно нужно запретить выезд всех специалистов, в том числе и спортсменов, на постоянное или временное проживание, а так же запретить работать за рубежом. Эмигрироваться разрешить только безполезным существам. Артистам, например. И то их, всех бездельников, обладателей бесполезных профессий, ЛБГТ, либералов, демократов, кухонную интеллигенцию и прочие отбросы нормального общества, отправить на пожизненную каторгу в Сибирь.

      -3
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Зенит 2015 28 июля 2015, 19:28

      Это интересное предложение!)

      0
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      Рейтинг: +40

      Gaverx 28 июля 2015, 16:56

      Бегите ребята, бегите! Это, возможно, ваш единственный шанс добиться чего-то значимого в мире футбола.

      0
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      Рейтинг: +79

      dima090887 28 июля 2015, 16:49

      К сожалению у нас футбол пока не на уровне-для сборной на перспективу может и хорошо!

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      Рейтинг: +57

      brat070 28 июля 2015, 16:39

      как в том анекдоте: "хоть чучелом, хоть тушкой, но валить надо из этой страны" ))

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 28 июля 2015, 16:38

      Дураки будут,если Митрюшкина продадут

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      Рейтинг: +36

      pipboy47 28 июля 2015, 16:32

      Давайте! Это ваш шанс!!!! Цепляйтесь за него всеми руками.

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