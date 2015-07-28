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Филипе Луис подписал четырехлетний контракт с «Атлетико»

28 июля 2015, 15:46
9

Защитник «Челси» Филипе Луис стал игроком мадридского «Атлетико», сообщается на официальном сайте испанской команды.

Срок контракта 29-летнего защитника с "Атлетико" составит 4 года. Финансовая сторона сделки не известна. Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить 16 миллионов евро.

Филипе Луис выступал за «Атлетико» с 2010 по 2014 год, после чего перебрался в «Челси» примерно за 22 миллиона евро. В рамках английской Премьер-лиги защитник сыграл в 15 матчах, в которых не отметился результативными действиями.



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Источник: ФК «Атлетико Мадрид»
Испания Луис Филипе
Комментарии (9)
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Медив
1438088270
А мне нравилась игра Луиса. Может он и не был лучше Аспи, но из запасных показывал не самую отвратную игру
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brat070
1438088761
удачи парнишке! защитник он классный, но не все у Великого Мавра раскрываются, кто-то и "закрывается даже".
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ClinKZ
1438089135
Жаль конечно, но надеюсь Маур найдет кого-нибудь со спортивной школы!
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dimagas1
1438090615
Сикейра - ....Луис +.
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Serg_Diamond
1438091931
Круто! Теперь у Атлетико фланги надежно защищены, осталось укрепить центр поля - ждем Тиаго Мотту
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Летчик66
1438092008
Развели Челси. Мда... В принципе изначально было понятно, что приобретение бредовое.
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George-CFC
1438093526
ну и слава богу, эти обрезы и косяки были ужасны. Защищается плохо. Только атаковать мог, технарь. Сразу виден уровень игрока, который рвал в Ла Лиге свой фланг и пришел в АПЛ, не сумев навязать борьбу Аспи за место в основе. Получилась аренда на год за 5 млн фунтов... Ждём подписания дублёра Аспиликуэты в ближайшие дни.
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Darya
1438103197
Филипе просто съездил на каникулы в Англию)
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nahan
1438166368
Очень правильно сделали, что вернули Луиса.
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