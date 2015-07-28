Филипе Луис подписал четырехлетний контракт с «Атлетико»

Защитник «Челси» Филипе Луис стал игроком мадридского «Атлетико», сообщается на официальном сайте испанской команды.



Срок контракта 29-летнего защитника с "Атлетико" составит 4 года. Финансовая сторона сделки не известна. Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить 16 миллионов евро.



Филипе Луис выступал за «Атлетико» с 2010 по 2014 год, после чего перебрался в «Челси» примерно за 22 миллиона евро. В рамках английской Премьер-лиги защитник сыграл в 15 матчах, в которых не отметился результативными действиями.







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